"Santa Fe se cansó de referentes de la derrota"

La precandidata a diputada nacional por el Nuevo Espacio Santafesino -NES- Frente Justicialista, y ex jueza penal, Alejandra Rodenas continúa su campaña para llegar al Congreso. En una entrevista con el diario La Capital, de la ciudad de Rosario, la ex jueza aseguró que va a vencer este 13 de agosto a Agustín Rossi, lo cual argumentó declarando: "Venimos de tres derrotas en Santa Fe y de una a nivel nacional. Hay un gran cansancio en los dirigentes territoriales de apostar a determinados referentes que, de alguna manera, reprodujeron sucesivas derrotas en Santa Fe, como Rossi".

"Le vamos a ganar por la representación territorial que tenemos. Y por los acuerdos, y porque desde que se lanzó nuestra propuesta, los dos foros de intendentes más fuertes -el del Norte y el del Sur- y el Foro de los Presidentes Comunales, que ya tiene 15 años de conformación, más 20 de los 21 intendentes del Foro, están con nosotros".

Continuó Rodenas, a lo que suma también el apoyo de todos los gremios. En diálogo con Página 12, Rodenas habló de como el Nuevo Espacio Santafesino busca la construcción de un peronismo siglo XXI , apostando a la construcción colectiva, por encima de los personalismos. "Tengo la impresión de que le estamos pasando una sutura al peronismo. Las derrotas desmovilizan, desmoralizan y requieren de una profunda autocrítica. Creo que lo que estamos aportando es un espacio de diálogo, autocrítica, pensá que viene gente de distintos sectores del peronismo, de distintas vertientes ideológicas e ismos. Es un espacio que está superando ciertos sectarismos y personalismos que son muy nocivos a la hora de pensar un peronismo del siglo XXI. Creo que hay apostar a la construcción plural y colectiva. llamando a sectores independientes que se han sentido defraudados por el gobierno de Macri".

Teniendo en cuenta su lucha contra el narcotráfico, cuando se le preguntó por la responsabilidad del socialismo en este conflicto, Rodenas contestó "Creo que en las cuestiones vinculadas a la narcocriminalidad lo que hubo fue un crecimiento exponencial del conflicto que tomó de sorpresa al poder político. Y cuando te toman de sorpresa no tenés manera de anticiparte al conflicto, por eso esto refrenda mi necesidad de trabajar en otro de los poderes del Estado donde se puedan diseñar políticas públicas de anticipación."