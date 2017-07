Ben Hur recibe a Ferro

Elde ladepone en juego su segunda fecha y la misma tendrá un adelanto que se jugará en la noche de hoy. Desde las 21:30 (Reservas 20 hs) y en cancha auxiliar,. El resto irá todo el domingo.La ‘BH’, campeón del Apertura, no comenzó de la mejor manera esta segunda rueda del principal certamen al caer en su visita a Peñarol por 2 a 1; mientras que Ferro, también de visitante, logró un importante triunfo ante 9 de Julio y por 2 a 0. En el último enfrentamiento entre el ‘Lobo’ y los de barrio Los Nogales habían ganado los del sur de la ciudad por 3 a 1.El resto de la fecha 2 se completará el próximo domingo, desde las 15:30 hs (Reservas 14 hs): Atlético de Rafaela vs. La Hidráulica de Frontera, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Peñarol vs. Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto I, Brown de San Vicente vs. 9 de Julio.