Juveniles de la "Crema" al seleccionado Sub 15

Atlético de Rafaela sigue diciendo presente en las selecciones Juveniles. En esta oportunidad le tocó a Rodrigo Pittavino, volante de la Novena División, y Matías Godoy, delantero de la Octava.Los juveniles de la ‘Crema’ fueron convocados para entrenarse en el predio de AFA, desde el próximo domingo, a las 18, e integrar la preselección Sub-15.En las últimas horas la Conmebol ratificó que Argentina será sede del torneo Sudamericano de la categoría y que se llevará a cabo del 4 al 19 de noviembre próximos.Argentina vuelve a ser sede de un certamen juvenil luego de cuatro años. En enero del 2013 las provincias de Mendoza y San Juan fueron las encargadas de organizar el Sudamericano Sub 20. Mientras que, en abril de ese mismo año, San Luis y Mendoza recibieron al Sub 17.En esta primera convocatoria, Pittavino (cordobés de Devoto) y Godoy (de Ceres) serán observados por el entrenador Diego Placente y su grupo de trabajo, y deberán ganarse su lugar para futuras citaciones.El último Sudamericano Sub 15 se llevó a cabo en 2015 y tuvo a Colombia como sede. En dicha competencia, la Selección Argentina disputó la fase de grupos terminando primera en su zona y luego, en semifinales, cayó ante Uruguay por 2 a 1. En el partido por el tercer puesto, los dirigidos por Walter Coyette superaron por la mínima a Ecuador, para ser terceros en el certamen.