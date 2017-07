Robaron a mano armada y los detuvieron rápidamente

Las imágenes de seguridad de la estación de servicio Oil, ubicada sobre la Ruta 34 y Luis Maggi, muestran un robo típico de la ciudad de Buenos Aires. Es algo muy recurrente por aquellos lugares, que un sujeto haga "campana" y el otro robe.Pero no, esto ocurrió en nuestra ciudad y genera mucho escozor ver cómo dos pibes que no llegan a 20 años, se mueven con una facilidad y un ingenio muy preciso, amenazando a la gente que está en el lugar y llevando lo que encuentren en ese momento.Esto fue en la madrugada de ayer, cerca de las 4, cuando estos dos jóvenes, armados (uno con cuchillo, el otro con pistola), ingresaron al free shop de la estación y caminaron el lugar. El del arma "avisa" que van a robar, y el otro comienza a dar vueltas por el sitio. Todo esto, filmado por las cámaras de seguridad de la estación. Como una película, pero de verdad.Los segundos que vienen después, dejan a uno (que sólo lo está mirando este video) pálido. Se nota cómo amenazan a la gente y apuntan con el arma a aquellos que están sentados en una mesa del bar y minishop. En las imágenes se observa a unas 15 personas allí. El del cuchillo va hacia la caja y lugar que ocupa una empleada, pero parece no encontrar demasiado: plata suelta por ahí y se ve cómo incauta algunas botellas de bebidas alcohólicas.El del arma, que nunca se mueve de la puerta de ingreso, quizás molesto por el escaso dinero que había en la caja, exige revólver en mano a los presentes que entreguen todo lo que tenían a mano, o al menos, hace señas de eso. Como casi nadie "responde", va hasta una de las mesas que más cerca tenía y le apunta a un hombre, quien le entrega el celular. El ladrón retrocede, pasan pocos segundos y vuelve a la misma mesa para apoyarle el arma en la cabeza a una mujer, provocando el momento más tenso de la noche. Le roba un celular y tal otro elemento... y en ese mismo instante, el otro, amenaza con su cuchillo a una persona que había ingresado a la estación, segundos antes que los malvivientes, y que se encontraba parada en el mostrador. Este se tira hacia atrás, y busca otro lugar en el recinto, saliendo de escena...Poco queda para contar después. Muy mansamente, los dos se retiran de la estación caminando, sin que nadie los estorbe o los moleste.Esta es, quizá, la buena noticia de la historia. Más allá de que nadie de los que se encontraba en el lugar fueron lastimados aunque habrán sufrido un tremendo impacto al verse en la mira del revólver, los dos ladrones fueron detenidos en la jornada de ayer.Luego de que ambos dejaran el lugar en la madrugada de ayer, se dio aviso a la Policía, y tiempo después agentes de la Seccional 13ª detuvieron a un muchacho de 19 años de edad (N.O.) y a un menor de 17 años (I.A), y secuestraron lo robado en la estación de servicio. Uno de ellos -el menor- estaba en su domicilio de Ernesto Salva al 2.300, donde se secuestró un arma de fuego y dos teléfonos celulares.Por la noche, fuentes ligadas a la investigación indicaron que el menor de edad fue liberado por orden de la Dra. María Sereno -de turno por la feria judicial- mientras que el restante joven delincuente deberá enfrentar una imputativa.