Charlas sobre celiaquía en jardines, escuelas y comedores escolares

El equipo del Taller de Cocina para Celíacos que funciona en el Hospital Dr. Jaime Ferré, con el apoyo de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Rafaela y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, llega a las escuelas de la ciudad para difundir, concientizar y comunicar sobre la celiaquía. En charlas orientadas a alumnos y docentes, pero también a auxiliares escolares, encargados de cantinas y espacios de copa de leche y comedores escolares, se está trabajando desde hace ya varias semanas y continuarán luego del receso invernal.Con el eje puesto en un modelo alimentario inclusivo se brindan detalles sobre la celiaquía y su tratamiento, con énfasis en cómo se realiza la compra de alimentos, en cuanto a productos identificados con el logo Sin TACC, de la espiga de trigo tachada, el almacenamiento, la elaboración y la forma en la que se los puede servir.Desde el Taller se considera imprescindible que en las escuelas se brinden charlas y se organicen juegos con los chicos para educar sobre la celiaquía, para mejorar la inclusión y la educación en las casas donde no hay celíacos.La importancia de contar con cantinas que cuenten con alimentos aptos y que sepan trabajar para evitar la contaminación cruzada de los mismos, que requieren de un ambiente cuidado. Además los utensilios que se usan para la elaboración deben ser exclusivos o lavarse minuciosamente para evitar que queden restos de gluten que puedan generar contaminaciones posteriores. Las superficies donde se elaboran las comidas deben estar en absoluto limpias, sin migas o restos de gluten que puedan poner en riesgo a los alimentos, por lo tanto se sugiere un espacio aparte o diferenciado. De no contar con tal disponibilidad, deben ser elaboradas en primer término las comidas sin tacc y luego el resto de los platos. Tanto las frituras, como el agua de cocción deben ser exclusivas, para no contaminar en la cocción alimentos libres con otros que contengan gluten, la proteína presente en trigo, avena, centeno y cebada.Si en las cantinas se dispone de un menú por adelantado, es más fácil incluir sugerencias o alternativas sin tacc.Con pequeños cambios en el modo de elaboración de alimentos se puede generar una alternativa inclusiva y saludable para todos.Las escuelas y los espacios de alimentación tienen la obligación de respetar los derechos de los niños celíacos y de una manera muy sencilla.