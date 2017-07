Al inaugurar Palermo, Buryaile anunció una cosecha récord

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sostuvo ayer que el campo "atraviesa momentos difíciles, con 18 provincias en emergencia agropecuaria" y "millones de hectáreas inundadas", pero resaltó que habrá cosechas "récord" de trigo y maíz. El funcionario se expresó así al inaugurar la 131° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el predio ferial de Palermo.

En ese marco, Buryaile destacó que este año habrá una cosecha récord de trigo, con 18,3 millones de toneladas y de maíz, con más de 49 millones. Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, aseguró que el campo "no va a volver al pasado".

En la apertura de la Exposición Rural también estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta además de los presidentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa y Coninagro, Carlos Iannizzotto. También estuvo el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, quien reconoció la existencia de malos caminos rurales en el territorio provincial.

Buryaile señaló que el "cambio climático no para de acechar a los productores" y causa "pérdidas cuantiosas", pero señaló que pese a las contingencias climáticas "vamos a tener la mayor cosecha de la historia con más de 137 millones de toneladas de granos". También indicó que desde que asumieron hubo un "crecimiento del 4% en el rodeo vacuno" que ahora está "con 54 millones de cabezas" y que antes era de 51.9 millones de bovinos. Felicitó a todos los productores, los integrantes de "la cadena agroindustrial" que "hacen posible que, con esta producción, miles de argentinos vivan mejor".

"Con los 7 millones más de toneladas de trigo que tenemos, hay más de 250.000 viajes de camión, más cubiertas que se usan, más asado y ensalada en la ruta, más todo lo que la sociedad consume cuando el campo produce", dijo Buryaile en su discurso. Luego en declaraciones reconoció que la "presión tributaria" que sufre el campo es "asfixiante" y que "las deudas con el campo son muchas porque no es un sector aislado".

El presidente de la SRA, por su parte puso el eje en su discurso en que "no cabe ninguna duda el campo no quiere a volver al pasado" y después explicó "estuvimos 12 años combatiendo las malas políticas que quedó demostrado hicieron mucho daño no solamente a la producción sino a todo el país". Dijo que la administración kirchnerista dejó "más de un tercio de compatriotas bajo la línea de pobreza, el país fundido, aislado del mundo, sin reservas en el Banco Central, sin reservas energéticas, sí es un pasado al que no queremos volver". "Estamos cómodos trabajando con reglas de juego similares a las que tienen nuestros competidores" y "los resultados que obtuvo el Gobierno anterior fueron de fracaso". Por otra parte, reconoció que "hay que hacer una reforma impositiva a fondo para que se estimule la inversión y todavía generar más producción y más empleo en la Argentina". Expresó que el impuesto municipal, sumado al provincial, al nacional, a lo que se cobra en Aduana, se paga al gremio, al transporte, todo nos saca de mercado", entonces precisó "el tema de la competitividad es general".

Mientras que Rodríguez Larreta consideró que está "seguro de que va a ser una gran exposición" la de Palermo "este año por todo el empuje que está teniendo el campo gracias a la prioridad que le está poniendo el presidente Mauricio Macri, como principal motor de la recuperación del país en esta etapa". Durante la recorrida, las autoridades inauguraron el pabellón azul de la maquinaria agrícola con una importante exhibición de máquinas agrícolas de grandes dimensiones.