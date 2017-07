Colocan nuevo arbolado en barrio 17 de Octubre

Ayer comenzó el trasplante de árboles de gran porte ubicados en avenida Podio al barrio 17 de Octubre. Presenciaron todo el procedimiento los funcionarios Daniel Ricotti, Anabel Albrecht y María Paz Caruso.

El Secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, explicó que las tareas corresponden a la segunda etapa de un trabajo que comenzó a principio de año: "Ni bien terminó de recuperarse el arbolado caído en la ciudad, nos juntamos con el señor Intendente y comenzamos a trabajar en un plan de mediano plazo con una premisa muy importante: el cuidado de la vida y las propiedades de los vecinos y tratar de minimizar cualquier accidente que se pueda producir en una nueva tormenta con vientos de más de 100 kilómetros por hora".

"Previamente realizamos la extracción de eucaliptos que estaban en este sector debido a que muchos estaban enfermos o cerca de una línea de alta tensión de la EPE, para renovarlo vamos a trasplantar especies de gran tamaño ubicadas en avenida Podio debajo de una línea de alta tensión de la EPE y la Empresa Provincial de la Energía había solicitado que sean retirados", agregó.

El funcionario destacó el trabajo del personal del área: "Esto no solo representa un costo alto sino también una logística y aporte de maquinaria importante pero fundamentalmente el trabajo de personal calificado con el que cuenta la secretaría y el equipamiento necesario".

A su turno, la Coordinadora de Espacios Verdes, Anabel Albrecht, detalló que "en esta primera etapa estamos colocando palos borrachos que son especies autóctonas, son ejemplares de gran porte que se retiraron de avenida Podio debajo de un cable de alta tensión".

La funcionaria fue la encargada de explicar aspectos técnicos de los trabajos: "No se puede realizar en cualquier época del año sino en los meses en los que el tránsito de sabia se ve reducido. Se cortan las raíces alrededor y sacamos el pan de tierra, la raíz con tierra pegada al tronco para evitar romper la mayor cantidad de raíces".

Posteriormente, "se retira con mucho cuidado para no dañar la corteza, a través de unas sogas y sobre un cartón y muy suavemente se traslada hasta este sector, previamente hecho el pozo con las dimensiones más justas al pan de tierra. Se le colocan tubos de un metro de longitud con ranuras donde se van a regar y fertilizar para favorecer el crecimiento de raíces para cuando llegue la primavera pueda sostener la copa. La copa se poda, se le saca entre 60 y 70 centímetros del perímetro de la copa y luego se le colocan tutores para que quede bien firme el árbol. La próxima etapa es la colocación de unas palmeras y lapachos", finalizó Albrecht.

María Paz Caruso, directora del Instituto de Desarrollo Sustentable manifestó emocionada: "Este proceso nació de una crisis y se armó un proyecto hermoso, el trabajo de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, sobre todo de Espacios Verdes es sumamente valioso. Todo el trabajo realizado se plasmará en este nuevo espacio verde que será puesto en valor para el buen uso de los vecinos".