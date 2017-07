¿Cómo festejás el Día del Amigo?

El festejo del Día del Amigo que millones de argentinos celebrarán este jueves se anticipa con mayor recaudación en el consumo que años previos, con menos regalos, un gasto acotado hasta los 500 pesos pero, al mismo tiempo, con una preferencia por los encuentros gastronómicos y salidas en grupo que dará aliento a un sector que viene con retracción de la actividad.Un informe elaborado para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por la consultora Focus Market, proyecta que al menos 1,5 millones de argentinos -cifra de referencia estimada en 2016- festejarán activamente el Día del Amigo, es decir que harán algún tipo de gasto ya sea con un regalo o compartiendo un encuentro.En un relevamiento de más de 2.600 casos consultados, el informe estimó que más allá de casi el 27% que admite que no hace regalo alguno en esta fecha, el 65% tiene una proyección de gasto de hasta 500 pesos, lo cual se refleja particularmente en una salida con amigos.“De acuerdo a la encuesta el 27% de los argentinos no acostumbra a regalar nada sino que el regalo pasa por la participación o el gasto involucrado con la reunión, ya sea en una casa en un bar o un boliche lo cual incorpora un tipo de erogación para este tipo de reuniones sociales”, explicó el director de la consultora y asesor de CAME Damián Di Pace.En tanto, el 82% de los argentinos declara festejar el “Día del Amigo” y uno de cada cuatro afirma que prefiere juntarse en una casa y que cada uno lleve algo, según se desprende del análisis Pregunta Relámpago LinkQ realizado por Kantar Worldpanel.Además, la opción “Nos juntamos en una casa y cada uno lleva algo” es la más elegida en todos los niveles socioeconómicos, sin embargo, como segunda opción existen matices por nivel socio-económico: mientras que los estratos altos y medio alto declaran salir a comer afuera, los bajos optan por juntarse en alguna casa y cocinar.Respecto al año anterior, se observa que crece el porcentaje de personas que afirma juntarse en casa y cocinar (de 16% a 20%) y los que declaran salir a a comer afuera (de 15% a 17%).De acuerdo al estudio Road Trip Latam 2017 -que realiza todos los años Kantar Worldpanel a nivel regional-, frente a la pregunta ¿Habitualmente qué actividades realiza en su tiempo libre? la opción “Reunirse con amigos” logra los porcentajes más altos: Río de Janeiro y Buenos Aires con 57% y 54% respectivamente.En tanto, un relevamiento de D´Alessio Irol señaló que 6 de cada 10 celebran la fecha comiendo. Comer y beber las excusas para encontrarse; le ganan a otros planes, como ir a bailar. A la tradicional cena se suman tragos y picadas. Para las mujeres, es tentadora la opción de la merienda con amigas. Según este sondeo:· Los argentinos quieren encontrarse. 84% de los consultados se propone saludar personalmente a sus amigos para celebrar esta fecha.· Compartir la comida es la opción más seleccionada. Picada y tragos complementan las preferencias, sin mayores distinciones entre hombres y mujeres.· Ir a tomar unos tragos y a bailar son opciones de mayor peso en los menores de 35 años.· Si bien la decisión de juntarse personalmente desciende con la edad, incluso los mayores de 55 intentan poder ver en persona a sus amigos.· La cerveza es la preferida del segmento sub35. Los mayores, acompañan las reuniones de amigos con vino.· Al subir la edad, también se amplían las preferencias por otras bebidas, como los espumantes, y muy especialmente las bebidas sin alcohol.