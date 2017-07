"Queremos rescatar el poder ciudadano"

La dirigente ecologista, Graciela Maubé de Grisolía presentó ayer su lista "Rafaela Renovadora", que tiene como referente provincial al diputado nacional Alejandro Grandinetti y a nivel nacional a Sergio Massa.

En su lanzamiento, la rafaelina contó con la presencia del concejal rosarino Diego Giuliano, que se postula a diputado nacional dentro del partido y que vino a respaldar a la candidata local. Además, estuvo presente Laura Venesia, quién lo acompaña en la lista.

Maubé Grisolía se mostró muy emocionada por este oportunidad y expresó que "vamos a aportar nuestro granito de arena para que las comunidades evolucionen. Además, como ecologistas que somos, no venimos a enriquecernos, sino que venimos que la gente que está en las comunidades que nosotros estamos también comiencen a tener un proyecto de vida digna", dijo.

Tras hablar de sus proyectos y de mencionar las tareas que pretenden desde este espacio si es que alcanza una banca en el concejo, la candidata pidió "rescatar el poder ciudadano" y agregó que "es ese el poder casi absoluto que está solapado y subestimado y que nuestra cultura no nos ha permitido desarrollarlo convenientemente en toda sociedad civilizada", dijo.

La candidata fue haciendo un repaso de su trayectoria en nuestra ciudad, desde la sustentabilidad, "muchas veces sola", dijo y agregó que "nunca tuvimos demasiados recursos y siempre estuvimos conscientes de los poderosos intereses", destacó.

Por su parte, y haciendo referencia a lo que explicó anteriormente, Maubé Grisolía dijo que "tengo esta recompensa de que me hayan elegido para encabezar una lista. Debo decir que me han ofrecido en otro tiempo integrar diferentes listas para comprometerme y trabajar en espacios políticos, pero nunca acepté porque no me parecieron apropiados y seguí mi camino. Pero en este momento, se dieron las condiciones para que me plante en un determinado lugar, espacio político partidario, donde libremente elijo estar. En este espacio pretendo llevar libremente esta representación desde una campaña digna, honesta y de construcción", sentenció.

A su turno, el concejal de la ciudad de Rosario, Diego Giuliano, expresó que "nosotros siempre vimos en el trabajo de Sergio Massa la posibilidad de bajar los delitos un 80% en una ciudad como la de Rosario, con tareas municipales, sólo viendo los trabajos que el hizo en Tigre y en otros sectores. Esa es nuestra proximidad con Massa: proyectos concretos para un país concreto y para un vecino que necesita que le resuelvan problemas. No tanto las abstracciones o las cuestiones que se nos escapan de las manos, sino cómo resolver temas concretos", dijo en primera instancia el concejal.

En tanto, expresó una enorme alegría por la conformación de su lista y agregó que "Rafaela está representada y tiene que estarlo, en una lista que nosotros la denominamos 'equipo', y que exista la posibilidad de continuar discutiendo los temas provinciales, los nacionales. Por eso esta es la idea", dijo Giuliano.

Además, cargó contra los manejos de Macri y se refirió de la famosa grieta, haciendo alusiones a lo que está pasando en el país: "nos embretan a nosotros en una discusión del pasado en este presente y de esta manera nos quieren llevar y condenar a los argentinos y los santafesinos entre uno y otro como la única soluciones", dijo enérgico el concejal de la ciudad de Rosario.

En la parte final de su discurso, dijo que Massa "es un dirigente político incómodo para el kirchnerismo y el macrismo. Le puso un freno a cada uno de estos partidos y esto no es tan fácil en la Argentina", dijo y se refirió a nuestra ciudad como "una ciudad de Pymes", y prometió: "no estamos de acuerdo en cargar contra las Pymes. Yo les diría que esta ciudad replica un fenómeno de desarrollo que es producto de los países más desarrollados de este planeta. A través de muchas iniciativas, que se convirtieron en pequeñas o en grandes empresas competitivas. Y nosotros creemos que eso se está descuidando", culminó el político.

También estuvieron presentes el coordinador nacional de la Renovadora, Felipe Garbino y María Alejandra Gallé, integrante de la lista.