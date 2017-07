Bagna cauda: para compartir entre amigos

Casi tres décadas atrás, cuando se encaminó la realización de esta fiesta que es todo un símbolo humbertino, se eligió para su concreción ,el domingo más cercano al Día del Amigo y también a la fiesta patronal, en honor a Santa Margarita - que por ese entonces se recordaba el 20 de julio-.

La propuesta fue desplegar una gran mesa para que con alegría, en familia y entre amigos se disfrutase de la sabrosa comida que nos legaron los abuelos gringos, la exquisita salsa caliente, y además se compartiese una tarde dominguera disfrutando de la música y del baile.

Además teniendo en cuenta la simbiosis entre dos culturas - como se dio desde que arribaron los inmigrantes y se prosigue hoy, en una convivencia amistosa entre sus descendientes y quienes ya habitaban este suelo- la oferta artística siempre representó a las dos vertientes culturales.

El próximo domingo , 23 de julio, tendrá desarrollo la vigésimo séptima edición de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda, un verdadero ícono que cada año convoca a público de los más diversos destinos.

La comida que da nombre a la realización y que sin lugar a dudas será la reina de la fiesta es especial para saborear en época invernal, por eso en esta localidad se ruega que prosigan las bajas temperaturas que reinan en este momento, aunque, si la temperatura se eleva, no será motivo para desperdiciar el fragante manjar piamontés.

Quienes aun no hayan adquirido las correspondientes tarjetas podrán hacerlo a los teléfonos: 03493- 480473 de lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 20 horas o al celular: 03493-15410625. Las tarjetas tienen un costo de: mayores $ 320; menores de 4 a 10 años $ 200 y menores de 4 años que ocupan silla $ 50. El costo incluye la tradicional bagna cauda con verduras crudas y cocinadas, postre (profiteroles, tradicional italiano que se pone a consideración en esta edición), bebida durante el almuerzo (vino, soda, agua mineral, gaseosas) y ubicación. Recordamos que su sector, el número de mesa y número de silla está impreso en la tarjeta. Todo con servicio en cazuelas individuales.



ESPECTACULOS

Tal como viene haciéndolo todos los años, brindará un recital Grupo Vocal Italiano; la joven voz folclórica de la humbertina "Rosela Libertad" y su banda cordobesa y todo el baile con Grupo Candela (Los Candela de Esperanza).



ELECCION DE LA EMBAJADORA

Como novedad, a partir de este año, se propone un nuevo abordaje en la elección de la representante de la fiesta. Con una mirada fresca e inclusiva, apelando, ya no a los cánones estéticos, sino a una función real de representatividad donde la electa pueda proyectar nuestra identidad a partir de la interpretación de nuestras raíces y valores, haciendo extensivos nuestros rasgos identitarios. Por tal motivo, a partir de esta edición se realizará la elección de la “Embajadora de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda”.

Toda mujer, entre 16 y 27 años, independientemente de su estado civil, con o sin hijos que represente a un municipio, comuna o institución italiana de la provincia, (que coma bagna cauda), sepa su receta y diversa utilidad, conozca el legado italiano en la provincia, más allá de su encanto personal y desempeño al expresarse, podrá participar como candidata y además este año estarán con atuendo típico.



MILAGROS GAGLIANO

Milagros Gagliano es la “Representante humbertina” que participará por la localidad en la elección de la “Embajadora de la Bagna Cauda 2017”.