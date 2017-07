Cartas de Lectores

Sr. Director:Habiendo recibido la última factura de EPE, procedí a calcular los aumentos de tarifas de los distintos tramos de consumo desde diciembre 2016 . El gobierno socialista avaló los siguientes incrementos para los residentes santafesinos. Para el cargo fijo, un aumento de 43%. Para los primeros 120 KW, el aumento fue de un módico 491%. Para los segundos 120 KW, el aumento fue del 298%. Para el consumo excedente, el aumento fue de 135%. Para un consumo de 465 KW, la factura sumó $ 1.524. Ese mismo consumo en GBA cuesta $ 696 y en CABA $ 617.Creo que nos merecemos saber cuál es el costo real de la electricidad que consumimos, por qué no han cesado los aumentos y en esta proporción en medio año, y saber si seguirán en lo que resta del año. Las proporciones de los aumentos no se corresponden ni con los índices de inflación general ni con el nivel de las tarifas santafesinas preexistentes a los ajustes que se produjeran desde la asunción del nuevo gobierno. Se supone que el nivel de atraso tarifario en Santa Fe no era el mismo de CABA y GBA. Pero vemos que seguimos ajustando sin límites y aún así, pagando muchísimo más que allí. Así como el Gobierno Provincial, el que tan livianamente califica de neoliberal al gobierno nacional, se preocupa por la recuperación de fondos de coparticipación, debería preocuparse por exigir igual tratamiento en la distribución de subsidios, después de 12 años donde hemos sido discriminados respecto de los habitantes porteños y del GBA.En fin, quedan muchas dudas del manejo que se realiza de las tarifas públicas por parte del gobierno santafesino, mientras acusa de neoliberal al gobierno nacional quien, por otra parte, poco ha hecho por cambiar la economía socialista, unitaria y confiscatoria que nos dejó el régimen kirchnerista.Lic. Lilián KoperRafaela