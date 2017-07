Flor de magnolia

Como le prometí a unas de mis lectoras, hoy les voy a hablar un poquito sobre esta bella planta que ya comienza a regalarlos sus bellísimas flores de color púrpura en el caso de la variedad liliflora. Haciendo historia, el género lleva su nombre en una especie de homenaje al botánico francés Pierre Magnol. La primera especie identificada de este género fue la magnolia virginiana, encontrada por unos misioneros que viajaron en la década de 1680 a Estados Unidos, donde también se encontró la magnolia grandiflora, pero ya en el siglo XVIII.

Todos admiran las magnolias pero son pocos los que se animan a plantar ya que tienen fama de ser difíciles, aunque no es cierto; solo es necesario plantarlas con cuidado. Lo mejor es hacerlo por estos meses en un lugar resguardado de los vientos fríos -a propósito, ¡qué fría esta semana!-.

Hay que acondicionar el suelo, esto es fundamental sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de arcilla que tienen nuestros sustratos, por eso es necesario agregar una buena cantidad de resaca y no plantar a mucha profundidad. Si el tiempo es seco hay que regarla copiosamente pero siempre teniendo la precaución de que, entre riego y riego, el suelo se alcance a secar. No realizar las cazuelas demasiado próximas al tronco y en cada primavera agregarle una buena dosis de fertilizante según el tamaño de la planta con así también una capa de tierra de la compostera o en caso de que no tengan se puede comprar resaca o humus de lombriz. Otros tips a tener en cuenta:

* Suelo y emplazamiento: cualquier suelo será apropiado, aunque prefiere suelos frescos, orgánicos, de buena calidad, rico en humus. Puede plantarse a pleno sol o bien con el sol de la mañana será suficiente.

* Poda: no es necesaria, pero en caso de tener ramas muertas se las deberá cortar después de la floración. En caso de que tenga ramas indeseadas o una forma inadecuada se debe aprovechar este momento para recortarla pero siempre sin excesos porque no le gusta mucho que la poden.

* Reproducción: no es fácil, se hace en verano por esquejes pero solo para manos muy especialistas. Nos conviene comprarla envasada en el vivero y así poder elegir la variedad que más nos agrada.



VARIEDADES

* Magnolia grandiflora: es un árbol y es la magnolia más impresionante por su tamaño, a pesar de que crece muy lento, con el tiempo puede llegar a sobrepasar los 6 m. Produce fragantes flores blanco cremoso, grandes como platos y lamentablemente una vez cortadas no aguantan mucha en agua sin mancharse.

* Magnolia liliflora: especie caducifolia muy atractiva de crecimiento lento, alcanza aproximadamente 3 m de altura. Tiene hojas grandes y frágiles a los vientos, lo mismo que los brotes nuevo. Las flores son bicolores, blancas o rosa por dentro y rojizos moradas por fuera, de gran tamaño. La época de floración es prolongada, se da desde finales del invierno hasta bien entrada la primavera. Es muy resistente a las bajas temperaturas. No es apta para lugares secos y ventosos. Es poco susceptible a plagas y enfermedades. Pero lo que no les conté y que es su virtud más destacable... es que florece sobre ramas desnudas y esta característica realmente es sorprendente.

Para el que no las conoce, les aconsejo que se acerquen al vivero y tengan el placer de verlas porque no se lo pueden perder sobre todo a nosotras que nos gustan tanto las plantas. Ya llegaron a los viveros.

Suerte y creo que con este artículo estarán cubiertas las dudas y consultas sobre este hermoso arbusto: La Magnolia en sus dos variedades.

Un beso para todos y en especial para todos los amigos lectores en este Día que celebra la Amistad, María Paula Berta.