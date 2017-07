Albertengo y Pisano están en la mira

Los nombres de Diego Morales, Lucas Albertengo y Matías Pisano aparecen en la mira de las gestiones que realiza la dirigencia, mientras el plantel de Colón se prepara para jugar el sábado ante 9 de Julio de Rafaela, a partir de las 15:30 por la Copa Santa Fe. “Cachete” Morales es un jugador que interesa a Domínguez y le ofrecería variantes en el caso de que el técnico resuelva jugar con enganche. No es tenido en cuenta por Caruso Lombardi, que tiene un esquema fijo de 4-4-2 y Morales no encaja en sus pretensiones.Por su parte, el mismo Domínguez señaló en reiteradas ocasiones que necesita uno o dos delanteros más para completar el plantel. Por eso, el nombre de Lucas Albertengo aparece como potable, más allá de que el técnico tiene a Vera, Sandoval, Leguizamón y Blanco. Albertengo-Vera fue la delantera que tuvo Atlético de Rafaela en los tiempos en que Jorge Burruchaga era el entrenador de la Crema. También compartieron plantel en Independiente y si bien Albertengo terminó jugando después de la lesión de Gigliotti, no parece estar en la consideración de Holan. Otro ex Independiente que interesa en Colón es el volante Matías Pisano, quien viene de jugar en Tijuana de México y que anteriormente tuvo un paso por Cruzeiro y Santa Cruz de Brasil.No han surgido novedades en cuanto al arquero que Domínguez sigue buscando para incorporar al plantel. Por el momento, el técnico se maneja con Marinelli, Aylagas y Chicco, pero está claro que la pretensión es sumar otro con experiencia. En concreto, lo que Domínguez pretende es que además de Marinelli llegue otro con cierto rodaje para sustituir el alejamiento de Broun y de Carranza.La otra pregunta que hay que formular a esta altura de la semana es cuál será el equipo que pondrá Domínguez en cancha para enfrentar a los rafaelinos por la Copa Santa Fe, ya que no podrá disponer de ninguno de los jugadores que se incorporaron ni tampoco de los que renovaron contrato. Es decir que Estigarribia, Ceballos y Clemente Rodríguez no están en condiciones de jugar hasta que la jueza del salvataje o el juez que está de turno en Tribunales los autorice. A ellos se suma Germán Conti, que se recupera de un desgarro y tiene para una semana más, por lo menos, hasta que pueda moverse en forma normal con el resto de sus compañeros. Los arqueros disponibles para que Domínguez arme el equipo son Joaquín Aylagas e Ignacio Chicco (a quien está conociendo porque viene de militar medio año en Talleres de Córdoba, donde jugó en la reserva que salió campeona). Después, tanto Olivera como Ortiz están en condiciones de jugar, al igual que Bernardi, Ledesma y cualquiera de los cuatro delanteros que habitualmente han jugado. Seguramente podrían aparecer Bauza y algunos elementos juveniles o que no tuvieron mucho rodaje en el plantel, sin contabilizar a Cuevas, Arroyo y Leys que ya fueron informados que no serán tenidos en cuenta.Igualmente, este miércoles por la mañana se conoció que el Organo Fiduciario que interviene en el Salvataje Deportivo de Colón dio el visto bueno para la habilitación de algunas incorporaciones, de jugadores que renovaron el vínculo y otros que regresaron. Por lo que pudo averiguar El Litoral se trata de Matías Fritzler, Gonzalo Marinelli y Gustavo Toledo, son las caras nuevas que fueron habilitadas. Al mismo tiempo, se autorizó a Adrián Bastía, uno de los jugadores que renueva su acuerdo con Colón. En tanto, de los jugadores que regresaron, caso Cristian Guanca y Gustavo Villarruel, también fueron aprobados para sumarse al plantel que conduce Eduardo Domínguez. Precisamente, la idea del director técnico sabalero es utilizar alguna de estas incorporaciones en la presentación de Colón por Copa Santa Fe, este sábado en el estadio de barrio Centenario.