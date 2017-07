Noticias al Cierre

BANCO MACRO RETIRO OFERTA DE COMPRA DEL BANCO PATAGONIA

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La venta de Banco Patagonia quedó en suspenso, luego de que Banco Macro decidiera no continuar con las negociaciones para adquirir la entidad financiera, trascendió ayer. Macro había presentado una oferta de USD 1.800 millones para comprar la participación mayoritaria de la firma, luego de que Banco Francés e Itaú decidieran dar un paso al costado. La entidad estatal Do Brasil, que es poseedora del 59%, ya había subrayado que, en caso de no alcanzar un acuerdo respecto del precio, evaluaba la posibilidad de vender acciones del Patagonia en una oferta secundaria.



LA UIA ALERTO QUE EN EL SECTOR "NO HAY GENERACION DE EMPLEO"

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, advirtió ayer que en el sector fabril "no hay generación de empleo" y vaticinó que el Gobierno no hará "grandes cambios" en la política económica, solo "retoques". Según el dirigente fabril, "hay sectores que repuntaron, pero hay otros que siguen luchando".



POR IMPORTACIONES, ALPARGATAS VENDIO UNA PLANTA Y ADELANTA VACACIONES

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 20 (NA). - La textil Alpargatas anunció ayer a sus trabajadores de la planta ubicada en Tucumán que les adelantará vacaciones e iniciará capacitaciones para poder paralizar su producción por exceso de stock ante la falta de demanda, tras vender una fábrica en Catamarca. Los trabajadores afectados se desempeñan en la planta que la compañía tiene en la localidad tucumana de Aguilares, 90 kilómetros al suroeste de la capital provincial.



PESE A RECORTAR SUBA AL FINAL, DOLAR CERRO A $17,45 Y MARCO NUEVO RECORD

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El dólar trepó ayer seis centavos hasta $17,45 para la venta y alcanzó un nuevo máximo histórico, en una jornada en la cual llegó a tocar los $17,56 por una persistente demanda. Según datos del Banco Central, la divisa finalizó a $17 para la compra y $17,45 para la venta. El dólar llegó a cotizar este miércoles a $17,56, pero sobre el cierre recortó su ganancia luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciara la suspensión temporal de la resolución que grava la renta financiera para los inversores extranjeros, señalaron operadores.



AVION PRIVADO DE LAZARO BAEZ FUE

ENTREGADO A LA POLICIA FEDERAL

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El avión privado que utilizaba el empresario Lázaro Báez cuando fue detenido en el aeropuerto de San Fernando en abril de 2016 fue finalmente entregado a la Policía Federal. Se trata del Lear Jet 35 LV-BPL que usó Báez cuando regresaba a Buenos Aires desde Santa Cruz y el propósito de la entrega es un utilización con fines sociales.



CABRERA RECORRIO PLANTA AUTOMOTRIZ DE

VOLKSWAGEN Y PONDERO INVERSIONES

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmó que la industria automotriz es "sumamente importante" para el desarrollo del país y resaltó las inversiones del sector en la generación de empleo, al visitar el centro industrial del Grupo Volkswagen en la localidad bonaerense de General Pacheco. El funcionario destacó "las inversiones y el empleo que genera el sector automotriz, y el impacto que tiene en la cadena de valor autopartista".