A través de una carta que fue leída en la comisión, el exministro Julio De Vido hizo su descargo: embistió duramente contra la diputada Elisa Carrió y amenazó con "accionar" legalmente contra todos los que llevan adelante una "persecución" en su contra. "Me reservo el derecho de accionar contra todos aquellos que llevaron y llevan adelante esta ignominiosa persecución de los que espero que como ´cacarean´ ahora no se acojan a sus fueros para no encarar las demandas que presenté y presentaré", advirtió en la nota que remitió al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

En tanto, anoche cobró fuerza la versión de que De Vido no concurriría el martes a la reunión de Comisión a la que fue convocado para ejercer su defensa.