Dos personas muertas en un incendio rural

Un incendio en un campo de Colonia Bossi -departamento San Cristóbal- dejó como saldo dos personas fallecidas. Las causas de la tragedia todavía se desconocen, como así también donde se inició el fuego.

En el siniestro -según consignó Radio Belgrano de Suardi- intervinieron los Bomberos de Suardi y de acuerdo a la información recabada, cuando la dotación llegó al lugar encontraron un tractor totalmente calcinado y varias hectáreas con fuego lo que les demandó una ardua tarea para sofocarlo.

Como consecuencia, dos hombres perdieron la vida. Uno de ellos, identificado como Rubén Villarruel, murió en el lugar, mientras que el otro, Pablo Nicola, sufrió heridas gravísimas por lo que fue derivado a una clínica de Morteros (Córdoba), donde posteriormente falleció.

No se descarta que el foco ígneo haya sido iniciado por las víctimas, aunque como consecuencia del viento y de los pastos secos se habría tornado incontrolable.



INCENDIO EN

RAFAELA

Mientras tanto, en nuestra ciudad de Rafaela, un campo vacío de unas 4 hectáreas y de difícil acceso, también tomó fuego cerca de las 14:15 demandando una ardua labor de los Bomberos.

El mismo se desató en el extremo norte de nuestra ciudad, calle Normando Corti y Av. Italia, es decir fuera de la zona urbana en el límite de barrios Mora y Zazpe.

El incendio de pastos secos se tornó difícil de controlar debido al viento que cambió de dirección varias veces, tornándose más peligroso aún no tanto por las llamas sino por el intenso humo que invadía el lugar.

Hasta las 17:30, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios -unas 6 personas- con la ayuda de una autobomba y una camioneta, debieron trabajar para sofocar las llamas, siendo que aún no se sabe fehacientemente cuál fue el origen del siniestro.

Recordemos que semanas atrás y después de fuertes heladas que quemaron los pastizales verdes, varios terrenos con pastos secos se incendiaron en el perímetro de la zona urbana de Rafaela, demandando un arduo trabajo de Bomberos Zapadores, afortunadamente en todos los casos sin víctimas.