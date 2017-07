Pablo Novara corre el Desafío Ruta 40 Norte

Pablo Novara, el vigente campeón argentino de Cross Country en Quads 4x4, retornará a la actividad oficial durante el próximo mes de agosto, para disputar junto al Mazzucco Can Am Team, el exigente Desafío Ruta 40 Norte.

El piloto de la localidad de Bauer y Sigel formarán parte de un equipo que estará presentando a nada menos que 10 pilotos: siete argentinos, dos bolivianos y un colombiano.

Desde que se realizó la primera edición del Desafío Ruta 40, en el año 2010, el equipo logró seis triunfos en manos de Mazzucco y el restante, con el citado Novara como protagonista, que fue clave para su consagración en 2016.

Esta competencia, la más exigente que se desarrollará esta temporada en nuestro país, convocará a protagonistas de excepcional nivel, varios extranjeros, por cuanto formará parte del Campeonato FIM de Rallies Cross Countries.

Además de los diez quads, el Mazzucco Can Am Team brindará asistencia a la moto de Guido Martinelli que lo hará con una Kawasaki, como lo hizo en el Desafío Ruta 40 Sur.

La decena de pilotos que integrarán la estructura cordobesa es la siguiente: Daniel Mazzucco, Alejandro Fantoni, Marcos López, Pablo Novara, Benjamín Lieber, Sebastián Fernández, Martín Sarquiz (Argentina); Leonardo Martínez, Suany Martínez (Bolivia) y Nicolás Robledo (Colombia).

El recorrido es el siguiente: sábado 26 de agosto, Prólogo; domingo 27, San Juan - Villa Unión (Primera Etapa); lunes 28, Villa Unión - Tinogasta (Segunda Etapa); martes 29, Tinogasta - Belén (Tercera Etapa); miércoles 30, Belén - Tafí del Valle (Cuarta Etapa) y jueves 31, Tafí del Valle - Tucumán (Quinta Etapa).



"LLEGARE MEJOR"

Pablo Novara, en diálogo con LA OPINION, señaló que "llegaré mejor al Desafío que en la edición anterior, porque estoy realizando un muy buen trabajo físico y también psicológico, dos aspectos fundamentales para afrontar una exigencia como la que nos habrá de plantear esta competencia".

El piloto de Bauer y Sigel destacó que "se trata de una excelente preparación de cara al Rally Dakar 2018, porque en este Desafío vamos a utilizar caminos que también vamos a tener que transitar en la competencia de enero, que es la más exigente del calendario internacional".

Repasando las dificultades con las que se encontrarán en la prueba del mes que viene, dijo que "las dunas son extremadamente difíciles, porque no admiten errores en la navegación y también, porque demandarán una máxima concentración".

Finalmente, agradeció a "toda las personas y sponsors que me permitirán llevar adelante este proyecto y que me están otorgando nuevamente el privilegio de representar a mi pueblo y a toda la región".