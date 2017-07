Creen que la muerte de Cejas tiene relación con sus denuncias

En la víspera, en la capital provincial, despidieron los restos de Pablo Cejas, el policía asesinado el lunes por la noche en el norte de la ciudad de Santa Fe, acribillado a balazos, hecho presuntamente relacionado a las denuncias de connivencia narcopolicial que el uniformado venía realizando de unos años a esta parte, no siendo la primera vez que Cejas es víctima de sus denuncias, anteriormente con amenazas de diverso calibre.En la puerta de la casa de sepelios, un oficial de policía santafesino, compañero suyo, reclamó que se investigue el caso ya que, “[Pablo Cejas] siempre nos contó que vivía amenazado”, dijo el agente, según publicó El Litoral de Santa Fe. Agregando que, “tenía custodia en su casa y [siempre nos decía] que no podía salir a ningún lado”.Recordamos además que el policía Pablo Cejas, estaba bajo el sistema de Protección al Testigo por haber denunciado a colegas suyos por supuestos nexos con el narcotráfico.El cuerpo de Cejas fue hallado, pasadas las 23:30 del lunes, en un descampado situado en barrio Villa Yapeyú, en el extremo noroeste de la capital santafesina y un informe preliminar dio cuenta de que tenía alrededor de 21 heridas de bala.La mujer de Cejas no descarta que el crimen esté vinculado a sus denuncias, por lo que durante la inhumación de los restos del policía asesinado, su mujer clamó justicia.Nancy Scarfone, pareja de Cejas, durante la inhumación llevada a cabo en el cementerio municipal ante centenares de personas, afirmó que desea ser escuchada por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro: “Necesito que el ministro de Seguridad, que nunca lo escuchó a Pablo, me escuche a mí. Necesito que me ayuden, quiero justicia”, señaló Scarfone.La mujer dijo que en los últimos tiempos Cejas no le habló de nuevas amenazas, pero no descartó que “esto le haya pasado por algo que denunció, algo estaba por pasar con la causa por las denuncias que él hizo”, aseguró.El suboficial Cejas estaba bajo un sistema de protección al testigo, que consistía en tres llamados telefónicos de control diarios.No obstante, el ministro Pullaro dijo que la investigación tiene “diferentes hipótesis y la hipótesis más fuerte no apunta” a que el crimen tenga relación con las denuncias.En cuanto a la manera en que fue ejecutado Cejas, los fiscales de Homicidios y la Policía de Investigaciones trabajan sobre tres pistas, y la primera de ellas da cuenta de que Cejas pudo ser asesinado en otro sitio y arrojado ya muerto o rematado en el descampado.También se intenta probar o descartar versiones acerca de que los disparos provinieron desde un automóvil (se habla de un Fiat Siena y también de un Chevrolet Corsa) y otra línea investigativa da cuenta de balazos desde una o dos motocicletas.Asimismo, el comisario Adrián Forni, titular de la Unidad de Protección de Testigos, indicó ayer que el policía asesinado había ingresado al programa en 2016 tras realizar una denuncia en Asuntos Internos y que era custodiado con métodos "no convencionales", lo que denominó "una custodia pasiva".Según Forni la Fiscalía estableció como protocolo de seguridad la intervención de unidades de custodia que no fueran policías “convencionales". "Cuando se decidió qué unidad intervendría, se decidió que interviniera la Unidad Especial de Testigos Querellantes, que es una unidad muy específica, que acompaña con asesorías o entrevistas personales a personas amenazadas no sólo física sino psicológicamente. Es decir un acompañamiento pasivo", dijo.“La función de un acompañamiento pasivo son entrevistas, llamados telefónicos para ver cómo está esa persona. Y ante una situación de amenaza automáticamente se pone en funcionamiento otro protocolo", dijo el jefe policial."Hay cosas que no puedo decir sobre la orientación de la causa, pero somos optimistas sobre la resolución del caso. Les aseguro que vamos a descubrir quienes fueron los autores materiales y cuál fue el motivo", finalizó Forni para luego acotar que "la Policía perdió a un hombre y todos sentimos un dolor enorme".No obstante todo lo dicho en los párrafos anteriores, según publicó La Capital de Rosario, otra hipótesis que manejan los investigadores del crimen es que fue “un conflicto entre jóvenes”.Los investigadores apuntan a los vínculos que supo tener su hijastro con un grupo de jóvenes que residen en inmediaciones de donde sucedió el salvaje ataque de la noche del lunes. El origen de esta hipótesis surge en base a una serie de diligencias que se hicieron y que tiene sindicados al menos a tres jóvenes adolescentes que habrían sido amigos del hijastro de Cejas. Dicha amistad culminó a raíz de un hecho que marcó el punto final: un crimen ocurrido en junio de este año.A partir de ese momento el hijastro de Cejas se convirtió en enemigo de quienes eran sus amigos.Si bien todavía existen datos por cotejar, siempre según La Capital, la noche de su muerte Cejas mantuvo un contacto con su hijastro. Y a partir del mismo tomó su moto y se dirigió hasta una vivienda para concluir con los problemas. Esta es otra de las hipótesis que manejan los investigadores. Tanto la Justicia como la PDI sostienen que el móvil del crimen fue este otro.