Rafaelino jugará en las Universiadas en Taipei

Los Juegos Olímpicos Universitarios o Universiadas son uno de los eventos deportivos de mayor transcendencia mundial, donde participan alrededor de 20.000 deportistas de alto rendimiento -estudiantes de educación superior- provenientes de más de 170 países. Este año, Argentina participará con una delegación de 253 personas de todos los rincones del país, la más grande de su historia. Además, por primera vez, competirá en todos los deportes de conjunto, tanto en la rama femenina como en la masculina.Y uno de esos deportistas será rafaelino: Gastón Gays integra la Selección Universitaria de Fútbol de la Argentina que viajará el 10 de agosto a Taipei, la capital de Taiwán donde se desarrollarán los juegos entre el 19 y el 30 de ese mes. Hijo del presidente de Atlético de Rafaela, Eduardo Gays, el joven rafaelino tiene 24 años y cursa el último año de la Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de La Plata."Estoy muy contento por esta oportunidad, será una experiencia muy enriquecedora. ¿De qué juego? De volante central pero el técnico me eligió para que ocupe el puesto de marcador de punta derecho", sostuvo desde La Plata en diálogo con LA OPINION. El director técnico es nada más y nada menos que el multicampeón de Vélez, Héctor "Pacha" Cardozo.Gays señaló que "hace tres semanas cumplimos una prueba de dos días en La Matanza y pocos días después me avisaron que había sido seleccionado". No es la primera vez que quedó en el equipo: "En 2015 también había quedado seleccionado, íbamos a participar de los Juegos Olímpicos Universitarios de Corea del Sur, pero un mes antes nos avisaron de que no jugaríamos, fue una decepción que ahora compensamos con este viaje".El año pasado, la Selección argentina disputó en Mar del Plata el Campeonato Sudamericano, que terminó en el tercer lugar . "En Taipei no somos candidatos, muy lejos estamos de serlo. Creo que Corea del Sur es la gran candidata. Nosotros jugaremos en la zona con ellos, Ucrania y Sudáfrica. Hay cinco zonas de cuatro equipos", explicó Gays, quien desde abril no regresa a Rafaela. "Creo que antes de ir a Taiwán tendré que pasar a saludar por Rafaela", estimó admitiendo que está en deuda con la familia.Gays, como no podía ser de otra manera, es hincha de Atlético donde se formó futbolísticamente y llegó hasta la quinta división que participó de los torneos de AFA, con Oscar De los Santos como técnico. "Hay dos chicos de la Universidad Nacional del Litoral que son de Santa Fe. El resto de otras ciudades argentinas. Ahora tenemos que definir los entrenamientos, creo que serán en cancha de césped sintético y de noche para ir adaptándonos al cambio de horario, pues jugaremos en la madrugada argentina", concluyó.Para llegar a esta instancia, la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), organismo que reúne a los departamentos de deportes de Universidades y Terciarios públicos y privados de todo el país, contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación y selló acuerdos con distintas federaciones deportivas para impulsar el desarrollo del Deporte Universitario. En esa misma línea, se definieron los criterios para realizar selectivos que permitieron la participación de estudiantes de todo el país: se realizaron 56 selectivos en 24 ciudades, como Rosario, Tandil, San Luis, Buenos Aires, Bahía Blanca o Neuquén, entre otras.En esta 29° Universiada, Argentina competirá en 15 disciplinas. Gracias al Proyecto Doble Carrera y a los acuerdos con las distintas federaciones deportivas, se logró el interés y la participación de deportistas con experiencia en competencias internacionales como Braian Toledo, Guillermo Ruggeri y Belén Casetta en Atletismo o Alejandro Clara en Judo (quien obtuvo una medalla de bronce en las Universiadas de Kazan 2013 en la disciplina Sambo). Por otra parte, el seleccionado masculino de vóley, dirigido por Waldo Kantor, defenderá la medalla de bronce obtenida en Gwangju 2015.Esta será la tercera participación consecutiva de la Argentina en una Universiada desde la fundación de la FeDUA. Primero fueron las Universiadas de Kazan 2013, con 31 participantes, y luego Gwangju 2015, con 120.Esta histórica participación contará con una cobertura exclusiva de DeporTV, que enviará un equipo especial y transmitirá en vivo (a través de su canal y por streaming) todos los deportes de conjunto, además de resúmenes diarios.