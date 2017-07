Una gran movida política para reclamar la deuda a la Nación

El gobernador Miguel Lifschitz generó la movida política más importante de los últimos tiempos sin que haya una catástrofe de por medio (sea esta natural o económica) para reclamarle a Mauricio Macri que cumpla con sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitido el 24 de noviembre del 2015 que ordenaron al Estado Nacional devolver a la provincia de Santa Fe las sumas retenidas indebidamente desde el 1º de enero del 2006 y desde el 8 de agosto del 2003, "más los intereses que correspondan en ambos casos".Lifschitz colmó el amplio recinto del Centro Cultural Provincial con la presencia de intendentes, presidentes comunales, concejales, legisladores nacionales y provinciales del oficialismo y la oposición, para hacer pública ante la sociedad santafesina la propuesta de liquidación y pago de aquellas deudas de la Nación con la Provincia, mensurada unilateralmente por el gobierno provincial en 49.840.873.014 pesos.El intendente de Santa Fe José Corral, representante de Cambiemos en Santa Fe había calentado el ambiente la noche anterior declarando que “no es oportuno” discutir el tema en plena campaña electoral. Corral dijo que no asistiría al convite (los martes atiende su despacho de presidente de la UCR en Capital Federal) y que en su lugar enviaría al secretario general de la Municipalidad, Carlos Pereira, para que aproveche la ocasión y reclame también las deudas que mantiene la provincia con el municipio, tales como Fondo de Obras Menores, o el envío de partidas que corresponden al Fondo de Financiamiento Educativo. Finalmente Pereira fue pero no reclamó nada.Tras el detalle de la deuda y la forma de pago elegida por Santa Fe ante la negativa de la Nación de buscar una solución, explicado por el ministro de Economía Gonzalo Saglione, el Gobernador cerró el acto justificando este accionar políticamente masivo "con sentido absolutamente constructivo" e invocando una férrea defensa del federalismo en este "justo reclamo" por la mora del gobierno nacional.Lifschitz hizo notar que le dieron a la gestión de Macri todo el tiempo necesario para cumplir con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, primero para que se acomode en el ejercicio de gobierno (el fallo de la Corte Suprema salió poco antes de asumir Macri y Lifschitz en el 2015) habiéndose fijado mutuamente el mes de diciembre del 2016 para arribar a un acuerdo.Ello no ocurrió, se retiró el ministro de Economía Alfonso Prat Gay del gobierno, y tuvieron que retomar el diálogo con su sucesor Nicolás Dujovne a quien le otorgaron un plazo de seis meses de gracia para que tome contacto con el tema; "pero al no tener ninguna propuesta firme por parte de la Nación, decidimos elevarla nosotros", planteó el Gobernador.Concretamente, Santa Fe le solicitará a la Nación que los $ 49.840.873.014 sean pagados de la siguiente manera: 15 mil millones de pesos en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 625 millones, cifra que automáticamente se coparticipará en un 13,4% a los municipios y comunas.Los 34.480 millones restantes mediante la emisión y entrega de títulos públicos nacionales que deberán pertenecer a especies con alto volumen de circulación en el mercado internacional, con períodos de amortización de hasta 40 años. Estos títulos también serán transferidos de manera coparticipable a los municipios y comunas.Saglione hizo hincapié en que esta propuesta "facilita el cumplimiento de pago por parte del Estado Nacional, evitando presiones adicionales sobre el presupuesto nacional para los futuros ejercicios".La provincia de Santa Fe destinará el dinero que le corresponderá hasta el 2018 por el pago de las 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 625 millones al Fondo Municipal de Inversiones (PROMUDI) para brindar financiamiento a municipios y comunas para la realización de obras o la adquisición de equipamiento; el Fondo de Inversión y Desarrollo de Santa Fe a los efectos de lanzar nuevas líneas de financiamiento para las Pymes y la Red de Gasoductos Regionales de Santa Fe.