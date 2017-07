Reuniones sin avances en el Concejo Municipal

En la jornada de ayer, tal cual como estaba previsto, un grupo de concejales mantuvieron dos reuniones: una con los vecinos del asentamiento del Villa del Parque (denominado Barrio Esperanza), así como también con Amalia Galantti, la Secretaria de Auditoría y Control de Gestión de la Municipalidad, para avanzar en el análisis del proyecto de ordenanza para crear la Unidad de Control y Evaluación que pretende la oposición.No estaban todos los ediles: algunos viajaron a Santa Fe (como Muriel y Enrico), otros tenían actividades partidarias (como Germán Bottero). Lo cierto es que solo la mitad de los concejales estaban presentes.Los vecinos del asentamiento ya habían estado presentes en el Concejo, y manifestaron sus quejas a través de una nota y charlando con los ediles; quienes unos días después estuvieron en el sector. Ayer volvieron al sexto piso del Palacio Municipal, para ver si había respuestas.Con respecto al reclamo de salud, en donde afirmaron que hubo promesas oficiales al respecto, les anticiparon que en poco tiempo más comenzará la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el Villa del Parque, en Av. A. del Valle y Río de Janeiro, lo que permitirá reducir las distancias. Pero, resta bastante tiempo hasta que esté habilitado. Lo que no se descartó es la posibilidad de una visita del Omnibus Sanitario.Por otra parte, se tratará de arreglar uno de los tres tanques de agua con los que cuentan, que se encuentra roto. Y el 3 de agosto irá personal del Instituto para el Desarrollo Sustentable para mejorar la recolección de la basura.Uno de los pedidos que habían hecho es un mejorado en el camino que permite el acceso al sector. En algún momento hubo un trabajo, pero los vecinos no quedaron conformes. No hubo respuestas concretas. También se pidió por iluminación: en este sentido, el trabajo es costoso y no se descarta la colocación de paneles solares.CON GALANTTICon respecto al proyecto de la UCE, no se logró terminar de repasar todos los puntos. La principal objeción de Galantti fue la innecesaria creación de tres puestos de Directores. Lo comparó con la Auditoría General de la Nación, que solo cuenta con uno. También marcó que los cargos deberían ser adjudicados luego de un llamado a concurso y no a través de designaciones políticas realizadas por la oposición.