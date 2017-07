El ‘9’ no se relaja y buscará recuperarse hoy ante ADIUR

9 de Julio juega en Rosario, desde las 15:30 hs, y busca sobreponerse a la derrota del último viernes en casa. El DT ‘Juliense’, Maximiliano Barbero no confirmó el once inicial.

En 9 de Julio no hay tiempo para lamentos y luego de la derrota sufrida el pasado viernes ante Atlético San Jorge, la esperanza por comenzar la recuperación está a la vuelta de la esquina, y hoy tendrá una oportunidad frente a ADIUR de Rosario a las 15:30 hs en condición de visitante.Dicho encuentro, correspondiente a la tercera fecha de la Zona B de la Región Litoral Sur del torneo Federal B, comenzará a las 15:30 hs y será arbitrado por Nahuel Franco, de Chañar Ladeado.Tanto el ‘León’ como el equipo ‘Naranja’ vienen de caer en sus respectivas presentaciones, teniendo un triunfo -ambos- en el inicio de la temporada.El elenco ‘Juliense’ llega tras perder 2 a 1 ante Atlético San Jorge, el pasado viernes en el Coloso, y buscará volver a sumar de a tres y llegar de la mejor manera al histórico encuentro del próximo sábado ante Colón de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Santa Fe.El entrenador Maximiliano Barbero tomó nota de la complejidad que significa jugar en el Viaducto, cancha con césped sintético y es por esto que trabajó en la cancha de Hockey de CRAR y viajó (partieron con rumbo a Rosario hoy a las 8:30 hs), sin equipo confirmado y con unas cuantas dudas.El rival, ADIUR se presentó el último domingo en nuestra ciudad y fue ante Ben Hur, en donde cayó derrotado por 2 a 0. En el debut le había ganado 3 a 1 a Unión de Totoras con goles de Brian Otero, Nicolás López de penal y Esteban Radice.15:30 hs Atlético San Jorge vs. Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto (Hugo Moreyra), 19 hs Puerto General San Martín de San Lorenzo vs. Coronel Aguirre (Rodrigo Vidal), 20 hs Sp. Rivadavia de Venado Tuerto vs. Unión Totoras (Mecheroni). El domingo jugarán desde las 15:30 hs Tiro Federal vs. Sp. Ben Hur.Juan Gianni; Damián González, Nicolás Marino, Julián Mariatti y Santiago Masetro o Julián Quadrini; Franco Pedernera, Nicolás López, Alejandro Ollocco y Lucas Nano; Esteban Radice y Brian Otero. DT: Facundo Biondi.Luciano Alderete o Julián Maina; Mariano Canavessio, Flavio Díaz, Juan Caro y Andrés Velazco; Marcos Valsagna, David Cardelino o Maximiliano Aguilar, Juan Pablo Rodríguez y Hugo Góngora; Rubén Tarasco y Guillermo Funes. DT: Maximiliano Barbero.Agrupación Deportivo Infantil Unión Rosario (ADIUR).Nahuel Franco (Chañar Ladeado).Facundo Fogliati y Laureano Demarchi.15:30