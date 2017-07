La AMIA renovó el reclamo de Justicia a 23 años del atentado

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Al cumplirse 23 años del atentado a la AMIA, dirigentes de la comunidad judía y familiares de las víctimas reclamaron ayer al Gobierno de Mauricio Macri que exija ante el mundo "el respeto del régimen iraní por el Poder Judicial argentino" e impulse la renovación de las alertas rojas de Interpol para la captura internacional de los acusados por el atentado."Confiamos en que el gobierno nacional, que cumplió prontamente su compromiso de terminar con el bochornoso Memorando de Entendimiento con Irán, haga todos los esfuerzos técnicos y diplomáticos para obtener la denuncia de lo que aquí ocurrió y la exigencia de que la República Islámica de Irán reconozca la jurisdicción nacional", señaló el presidente de la entidad, Agustín Zbar, en el acto central por el aniversario del atentado. Y agregó: "Contamos con el compromiso del Gobierno del presidente Mauricio Macri para exigir ante el mundo el respeto del régimen iraní por el Poder Judicial argentino, y estaremos atentos al esfuerzo diplomático para la renovación de las alertas rojas de Interpol para la captura internacional de los cinco imputados".El homenaje a los fallecidos en el ataque terrorista empezó pasadas las 9:53, hora exacta en la que en 1994 explotó el coche bomba frente al edificio que la mutual tiene sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Balvanera, causando 85 muertes y cientos de heridos.A diferencia del año pasado, esta vez no asistió a la ceremonia el presidente Mauricio Macri, quien había recibido a las autoridades de la mutual judía la semana pasada en la Quinta de Olivos, aunque en representación del Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el canciller Jorge Faurie; y los ministros de Justicia, Germán Garavano; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros.Además concurrieron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el fiscal federal Ricardo Sáenz, y la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien también fue recordado en varias oportunidades durante el acto."Su muerte está, como lo dijo la Corte Suprema, indisolublemente ligada a su tarea en la causa AMIA, es una consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros de la AMIA a quienes valientemente enfrentó", enfatizó Zbar durante el acto, que se desarrolló en el marco de un importante operativo policial.El presidente de la AMIA resaltó además que los atacantes "eligieron como blanco a una institución de la comunidad judía", pero que también "fue un golpe contra la democracia" y advirtió que "la impunidad que padecemos es la República que nos falta", por lo que pidió por "la unidad del pueblo argentino para terminar" con la injusticia. "En la causa AMIA, la impunidad es saber que gran parte de la verdad, ya está en el expediente y no poder avanzar más. Sabemos quiénes fueron los que ordenaron y ejecutaron el atentado, pero permanecen sin castigo", cuestionó.A su turno, Luis Czyzewski, representante de los familiares de las víctimas del atentado, apuntó contra la gestión anterior, y puntualmente contra el excanciller Héctor Timerman, por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que fue declarado inconstitucional. "Señor Timerman, hoy está absolutamente claro que el Memorándum no se negoció en forma conjunta sino que lo impuso Irán y lo aceptó Argentina. Hoy sabemos que usted le mintió a la AMIA, a la DAIA y a los familiares en la reunión en la que usted solo buscó confundir y sacarse una foto con los asistentes", cuestionó.El padre de Paola, una de las 85 personas que murieron durante el atentado, subrayó además que "es el momento oportuno" para que el Ejecutivo reclame ante la ONU por los sospechosos prófugos del país islámico y que rechace el ofrecimiento de sus autoridades para colaborar con la Interpol y la justicia argentina."Si no estuviéramos hablando de una tragedia que dejó 85 muertos, podríamos decir que esa propuesta es un chiste de pésimo gusto. Es una burda maniobra que nuestro Gobierno tiene que rechazar, ya que si Irán quiere cooperar, la única forma de hacerlo es que los sospechosos se presenten ante la Justicia", señaló durante su discurso.De la mima manera se había expresado antes Zbar, quien consideró que "no es casualidad que los mismos que niegan la Shoá (Holocausto) nieguen lo que aquí sucedió". "Son los mismos que se niegan absolutamente a cooperar con la Justicia de la República Argentina. Los responsables de lo que aquí sucedió reniegan de nuestra forma de vida en libertad, no aceptan derechos humanos para todos, discriminan y siembran el miedo y el odio como modo de control, odian los valores sobre los que se asienta el mundo occidental", indicó.Como es habitual, los organizadores del homenaje leyeron el nombre de las 85 víctimas y prendieron una vela en honor de cada una de ellas, pero para este aniversario agregaron una más para conmemorar a Nisman.