Toto Wolff está muy satisfecho con Bottas

Valtteri Bottas está cumpliendo con las expectativas que Mercedes tenía con respecto al piloto finés para su primera temporada con el equipo.Hasta el momento Bottas sumó dos victorias y cinco podios, un balance que le sirvió para satisfacer a la directiva de la estructura de Brackley de cara a renovarle el contrato para el próximo año.“Estoy realmente satisfecho con Bottas. Considerando su rendimiento, creo que le renovaría sin pensarlo. Pero no es solo cuestión del año que viene, sino también de los siguientes. Tenemos que juntar todas las piezas del puzzle. Tras correr en Budapest, pensaré en ello un poco más en la playa”, explicó Toto Wolff.A pesar de que confía en Bottas, con estas palabras Wolff deja entender que la decisión también dependerá de lo que ocurra en el mercado este año. Pilotos como Fernando Alonso y Sebastian Vettel terminarán su contrato y ambos podrían ser buenas opciones para Mercedes en el futuro inmediato de la escudería.De todas formas, el rendimiento de Bottas debería ser suficiente para que Mercedes decida tenerlo un año más en caso de que no puedan llevar a cabo el fichaje de otro piloto.El finés ha llegado a ser rival directo de Lewis Hamilton en algunos fines de semana, una tarea que no es nada sencilla si se echa un vistazo al historial del británico cuando lo tuvo de compañero al actual campeón Nico Rosberg.