Gassmann y Lambiris no continuarán en el Turismo

Joel Gassmann, el piloto de la ciudad entrerriana de Crespo, anunció su decisión de no seguir compitiendo en la Clase 2 del Turismo Nacional (TN) por razones presupuestarias, para darle continuidad a su actividad deportiva dentro del TC Pista.En consecuencia, Gassmann trabajará de cara a lo que resta del año en su participación dentro del TC Pista junto al equipo del "Gurí" Martínez.El uruguayo Mauricio Lambiris también decidió hacer un alto en su campaña en la Clase 3 del Turismo Nacional, pero en su caso por su disconformidad con los comisarios deportivos, tras ser excluido por conducta antideportiva en Termas."Me da lástima dejar la categoría, pero no puedo tolerar que una persona se sienta más que yo y por lo tanto prefiero dar un paso al costado", dijo el oriental."Pareciera que uno es menos a la hora de discutir con ellos y no es así. Los que manejamos el automovilismo somos los pilotos y no nos merecemos que nos traten sin manejar esa soberbia y aplicando sanciones que no corresponden", finalizó.