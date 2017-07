Cremosos en marcha: Atlético comenzó ayer la pretemporada

La pretemporada derumbo a la disputa del torneo de la Primera B Nacional 2017-2018 ya está en marcha. Ayer, en las primeras horas de la fría mañana, el primer equipo de la ‘Crema’ inició los trabajos en el predio del club en el Polideportivo del Autódromo.Al mando del plantel el flamante entrenador, y su cuerpo técnico, 31 futbolistas iniciaron un nuevo ciclo en busca del ansiado ascenso a Primera División. Aún sin caras nuevas y con un plantel en plena formación.Los jugadores llegaron cerca de las 9 al predio y a las 10:30 comenzaron los trabajos físicos en los que no faltó el contacto con la pelota., presidente de la Subcomisión de Fútbol (estuvo acompañado por Fenoglio, Zeballos y Volta), tuvo la palabra en el inicio de la jornada y fue quien se encargó de dar un discurso de bienvenida y recalcar el sentido de pertenencia, hoy con la posibilidad de que Bovaglio, Clementz y Medrán estén al frente del primer equipo, como así también que deben tener aquellos que vistan la casaca albiceleste; y la importancia de llevar adelante un trabajo serio y con total responsabilidad. Posteriormente, Bovaglio tomó la posta, presentó a quienes lo acompañarán en su cuerpo técnico y exhibieron un video a sus futbolistas mostrándoles como trabajarán con el grupo y la manera de entrenar.El puntapié inicial fue conciso, había un paso que ya estaba dado. Tanto Bovaglio, como(Ayudante de Campo),(Entrenador de Arqueros) y, profe que ya estuvo en el proceso de ‘Chocho’ Llop y que continuará, no necesitaron presentación alguna. Son hombres de la casa por Alberdi. La única cara nueva fue la del preparador físico, quien llegó de la mano de Bovaglio, con quien trabajó en Talleres de Córdoba.Entre los jugadores, la mayoría juveniles del club, estuvo presente. El ‘Chipi’ será evaluado durante la pretemporada y luego se evaluará si vuelve a vestir la camiseta de Atlético. El que también estuvo fue, quien iba a ser cedido a préstamo por una temporada a Portugal pero por el momento parece estar caída dicha posibilidad. Mientras tanto, trabajará con el plantel de la ‘Crema’.El entrenamiento duró un poco más de una hora. Se pudieron observar algunos ejercicios físicos, siempre con trabajos que incluyeron pelota y toma de decisiones. Para el cierre hubo fútbol en espacios reducidos. Los trabajos durante estos primeros días serán diferentes a los de cualquier inicio de pretemporada ya que en 12 días Atlético deberá afrontar el compromiso de Copa Santa Fe (ver aparte).Todavía no fue confirmado, de hecho al actual torneo de la B Nacional le quedan tres fechas, pero el certamen comenzaría en septiembre, por lo que habrá tiempo suficiente para trabajar en esta larga preparación que tendrá por delante el elenco ‘albiceleste’.El plantel de Atlético de Rafaela regresará a los entrenamientos en el día de hoy y será con un doble turno. El resto de la semana, hasta el sábado inclusive, trabajará sólo por la mañana. Para el cierre semanal el cuerpo técnico tiene previsto sumar los primeros minutos de fútbol formal.Atlético de Rafaela estará debutando en la segunda edición de la Copa Santa Fe en los octavos de final y enfrentará a Florida de Clucellas, equipo que milita en Liga Rafaelina de Fútbol. Dicho encuentro fue reprogramado y confirmado para el, aún con horario a confirmar (sería a las 16). El mismo se jugará en el Monumental de Barrio Alberdi y significará el debut absoluto de Lucas Bovaglio como DT de la ‘Crema’.Entre los que no seguirán en Atlético de Rafaela se encuentra. En la jornada de ayer se firmó la rescisión del contrato que tenía hasta fin de año. El mediocampista ofensivo había llegado libre, a comienzos de 2015, y pasó un par de pruebas para convertirse en jugador de la ‘Crema’. En el último semestre no tuvo participación en el primer equipo, en donde anotó dos goles.Por otro lado, se busca rescindir con. El defensor tiene contrato por una temporada más y la intención es que no continúe en Atlético. Ayer, en el inicio de la pretemporada no estuvo presente.Ramiro Macagno, Matías Tagliamonte, Iván Lardito, Guido Rossetti, Nahuel Pezzini y Santiago D’Abarno.Oscar Carniello, Lucas Blondel, Tomás Baroni, Nicolás Canavessio, Gianfranco Ferrero, Agustín Lobos y Francisco Ortega.Emiliano Romero, Facundo Soloa, Santiago Paz, Mateo Castellano, Lautaro Navas, Enzo Gaggi, Matías Valdivia, Diego Montiel, Angelo Martino, Enzo Copetti, Lucas Quiróz y Diego Meza.Darío Gandín, Manuel Bustos, Alfredo Pussetto, Ramón Barraza, Nicolás Toloza y Marco Borgnino.