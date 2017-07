Cosecha de soja: 57,5 millones de toneladas

La campaña de soja ha llegado, prácticamente, a su fin. Solo quedan por cosechar algunos lotes en zonas afectadas por excesos hídricos en el sur de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Según el reporte del Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), poco menos de 180.000 hectáreas pasarán a pérdida durante las próximas semanas debido a mermas de rinde o problemas de calidad asociados a la prolongada demora de su recolección.Durante la última semana, la cosecha avanzó lentamente hasta cubrir el 99% del área, lo que representa un progreso intersemanal de 0,1 puntos porcentuales como consecuencia de los excesos hídricos que dejaron los lotes encharcados o directamente inundados e impidieron el trabajo con las cosechadoras.Hasta la fecha, se recolectaron más de 57,1 millones de toneladas en total y el rinde medio nacional registrado es de 32 qq/ha. Sin embargo, la BCBA prevé que al cierre de campaña se ubique en 31,9 qq/ha y la producción al cierre de campaña alcanzaría las 57.500.000 toneladas, consolidando un incremento interanual de 2,7 % porcentuales a pesar de haberse producido una reducción del área sembrada del 4,5 % en comparación a la campaña previa, de acuerdo al PAS.“La mitad de la superficie aún en pie se ubica en las regiones Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires, en donde la falta de piso en lotes y caminos no permite finalizar la cosecha y a medida que la demora se prolonga las pérdidas de rinde o área se incrementan. Durante los días previos los escasos lotes recolectados entregaron rindes de 30 a 40 qq/ha en lotes de primera y 18 a 30 qq/ha en siembras de segunda”, detalló el informe de la Bolsa porteña.El resto de la superficie que todavía queda por recolectar se distribuye equitativamente entre el sur de Córdoba, el sur de La Pampa y el centro y sur bonaerense. “Puntualmente en el Sudeste de Buenos Aires la demora relevada se debe a lluvias acumuladas durante las últimas dos semanas, pero la región no se encuentra tan afectada por anegamiento de lotes y caminos como las restantes zonas que aún no han finalizado el ciclo y es por ello que los mayores progresos de cosecha, de cara a nuestro próximo informe, con gran seguridad se concentrará en esta región”, precisó el PAS.