Barbero: “el equipo cree en nuestra idea”

Sensaciones injustas hubo el viernes por la noche en los pasillos del Coloso luego de la derrota juliense por 2 a 1 a manos de Atlético San Jorge, lo que significó haber perdido el invicto de 3 partidos oficiales para el León, y la primera derrota como local por el Federal B luego de haberse quedado con el clásico ante Ben Hur. Es que el “9”, pese a no jugar bien, hizo los merecimientos como para no perder, y por eso, Maximiliano Barbero, el DT rojiblanco, se fue con mucha bronca del Soltermam porque no se pudo seguir ganando en casa. “El equipo comenzó muy bien, demostrando el juego que uno pretende, que es tratar de jugar bien el balón por el piso. Pero en uno de nuestros avances, nos equivocamos en un córner a favor y fallamos un penal que nos costó muy caro. San Jorge, en el segundo tiempo, llegó una vez y nos convirtió, con lo cual nos quedamos con un resultado injusto. Se habló y se trabajó para contener esa segunda jugada que buscaban con el grandote Barreyro, y lo pudimos controlar en parte. Después, ya jugados todos en ataque buscando el gol en el arco de enfrente, una mínima desconcentración nos costó el 2 a 0. Son cosas que hay que ir corrigiendo para seguir a paso firme y tratar de lograr una fortaleza para jugar en nuestra cancha. Siempre digo que esto es un día a día, semana tras semana y partido tras partido. La producción futbolística que tuvo el equipo fue muy importante y si seguimos así creo que van a ser más los partidos que vamos a ganar que los que vamos a perder”. Ese fue el primer análisis post-derrota que realizó Barbero ante los medios locales. Igual, el entrenador se mostró conforme por la producción de sus dirigidos, ya que la idea de juego, que rápidamente han asimilado los jugadores, se sigue demostrando en cancha. “Es bueno que el hincha y el periodista visualicen que hay un trabajo, una idea, lo que te deja muy contento. El equipo está respondiendo muy bien, cree en la idea que se viene trabajando y en este partido se pudo implementar un mejor juego que el mostrado ante Ben Hur a pesar de que lamentablemente nos hayamos quedado con las manos vacías, algo que me parece inmerecido. Igual, esto es fútbol y a veces la pelota entra más de un lado que del otro”. Por último, hizo referencia acerca del futuro inmediato para el León. “La idea era quedarnos con los 3 puntos para poder realizar un par de cambios el miércoles ante Adiur y así ir algo más tranquilos. Pero hay que hacer un rápido borrón y cuenta nueva y levantar la cabeza enseguida porque se nos viene una seguidilla brava con el partido ante Colón por la Copa. Esto recién empieza, el equipo desde lo físico está muy bien porque no para de correr y de presionar y si continuamos así vamos a ir por buen camino”.