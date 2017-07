“Tuvimos actitud”, dijo Barraza

Luego de un par de duras caídas, la última en el clásico ante el “9”, Ben Hur se pudo recuperar rápidamente en el Federal B tras la fácil victoria ante Adiur por 2 a 0 el domingo en su estreno como local. Ya más tranquilo, Gustavo Barraza, el DT del Lobo, analizó el primer triunfo y lo sucedido con anterioridad ante la prensa local. “Siempre estamos obligados a ganar. Veníamos de una racha de dos partidos sin resultados y cuando te agarra se da algo de incertidumbre. Pero más por ustedes, los periodistas, que comentan y dicen que tenemos la necesidad de ganar. Nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que en algún momento el equipo tiene que aparecer. A nosotros nos jugó en contra ser campeones en la Liga. Esto es una realidad y no una excusa, porque pensábamos en los últimos 2 o 3 partidos liguistas darle descanso a los jugadores y hacer una mini pretemporada, meter algún amistoso, pero no pudimos. Nosotros y los dirigentes queríamos ser campeones, al igual que los hinchas, que nos acompañaron bastante. Y hoy estamos pagando eso, porque no pudimos hacer ni una práctica de fútbol con el equipo que pensábamos para el Federal. Teníamos jugadores como Udrizard, que hacía un tiempito que no jugaba en su anterior club, al igual que Montero. De afuera parece fácil, pero no lo es. Pero estamos contentos porque se pudo ganar. Todos los partidos y la zona van a ser durísimos y a nadie le va a sobrar nada, porque todos se armaron bien. Adiur está mejor que el año pasado y cada partido que se gana hay que valorarlo muchísimo”. En segundo lugar, el Negro analizó las alternativas que probó en la semana. “Uno en la semana fue probando algunos jugadores y va analizando diferentes factores y cómo juega el rival. Adiur creo que guardó 3 jugadores, Medina, De Bruno y Meza, seguramente para jugar el miércoles contra el ‘9’. Analizamos todo, y a veces te podés equivocar y uno trata siempre de poner lo mejor. Siempre pretendemos tener a todos al ciento por ciento, pero lamentablemente estamos padeciendo varias lesiones. Pero en este partido hubo mucha actitud, y es fundamental para el equipo. Por momentos se pudo jugar y hubo varios puntos altos, como Montero, que se tiene que adaptar a la categoría, al igual que Buenanueva, que tiene que acomodarse al equipo. A medida que vayan pasando los partidos, van a ir agarrando más confianza. También me dolió mucho los insultos que recibió Rodríguez, porque para mí hizo un gran partido. Aguantó mucho y bajó muchas pelotas y generó el segundo gol, pero nadie sabe que jugó infiltrado porque tiene un problema en un tobillo. Esas cosas te ponen mal, porque en el vestuario estuvo llorando, y terminó siendo expulsado injustamente. Soy hincha del club y uno entiende las críticas que recibe.Para visitar al colista Tiro Federal de Rosario, el domingo a las 15:30 por la 3ª fecha del Federal B, Barraza otra vez deberá rearmar la delantera, ya que no podrá contar con Sergio Rodríguez, expulsado ante Adiur. En ese puesto están casi todos lesionados, como Weissen, Izaguirre y Caballero. Igual, el que más chances tiene de reaparecer es el segundo y lo esperarían hasta último momento. De lo contrario, el DT deberá buscar otra alternativa, como la de los pibes Gómez o Palomeque.