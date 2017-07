María Emilia Salerni, el mayor logro argentino en Wimbledon

El pasado fin de semana, el nombre de María Emilia Salerni se volvió a mencionar en diferentes medios periodísticos de nuestro país. Hasta los más influyentes apelaron a las estadísticas para rescatar su memorable conquista en tierras británicas.No es casualidad que la extenista rafaelina haya ocupado espacios destacados. Claro, un argumento sólido y contundente, la llevó a instalarse en un lugar que ningún otro compatriota ha podido alcanzar y que "Pitu" continúa ocupando en soledad.Es que luego de haber sido la primera raqueta argentina en ganar una final de singles en la catedral de Wimbledon, hoy sigue ostentando ese privilegio en el césped londinense.El domingo, otro juvenil argentino, Axel Geller, dispuso de su chance, también en Junior, como María Emilia, pero a los 18 años, solo uno más de los que tenía la jugadora iniciada en el Club 9 de Julio cuando festejó en el All England.Su hermana Mariana y su entrenador Sergio Ledesma, fueron testigos de aquella consagración histórica para el tenis argentino, que no se repetiría hasta nuestros días.Geller, oriundo de la ciudad bonaerense de Pilar, estuvo muy cerca, pero terminó cediendo en el match decisivo ante el español Alejandro Davidovich, aunque después tuvo su revancha en dobles, junto a Yu Hsiou Hsu, de Taipei.Un título que María Emilia también consiguió, pero en la temporada 1999, con la checa Daja Bedanova.Claro que lo mejor de la nacida en esta ciudad el 14 de mayo de 1983, lo vivió en el año 2000, cuando además de imponerse en Wimbledon, también se consagró en el US Open, cuando el 10 de noviembre celebró en Nueva York, otra vez, frente a la ucraniana Tatiana Perebiynis.Aquel fantástico 2000 tuvo el cierre soñado para María Emilia, que terminó liderando el ranking mundial de la categoría Junior, tras levantar los preciados trofeos de Wimbledon y el US Open. Un momento histórico que disfrutó todo el tenis argentino y en particular esta ciudad, en la que corrió por primera vez detrás de una pelota en las canchas de 9 de Julio, el club de su Barrio.