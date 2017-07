Cuatro ofertas locales para obras en el área industrial

Ayer por la mañana, en el salón Azul del edificio municipal se llevó a cabo la apertura de las ofertas para ejecutar obras de infraestructura en el área industrial.El encuentro fue presidido por el intendente municipal, Gonzalo Toselli; acompañado por la diputada nacional Gisela Scaglia y miembros de su gabinete, Claudio Borra, secretario de Economía e Inversión Pública; Leopoldo Bauducco, secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente y el subsecretario de esa área Hernán Larroquete.En la oportunidad el titular del Ejecutivo local puso de relieve que "hoy contamos con la presencia en nuestra ciudad, y en este acto en particular de la diputada nacional Gisela Scaglia que suele visitarnos, acompañarnos y aprovechamos, le agradecemos esto en particular en este caso porque vamos a proceder a la apertura de sobres de una nueva licitación pública.La misma tiene que ver con los compromisos de los distintos niveles de gobierno para con nuestra ciudad y la realidad particular por la que estamos atravesando, donde la inversión pública pasa a tener un rol fundamental.Destacó que en esta contingencia "es mucho lo que hemos podido invertir, con el compromiso de los distintos niveles de gobierno, por ejemplo ha pasado hace muy poquito con ese aporte no reintegrable que recibimos para intervenir el sector Franza del barrio Cooperativo, más de 20 millones de pesos -está a la firma de nuestro Gobernador para que pueda adjudicarse-, y este aporte también llegó desde el Gobierno de la Nación, a través de la secretaría de Hábitat y Vivienda y se suma a los aportes locales y otros provinciales que estarían totalizando, alrededor de 49 millones de pesos, si sumamos este mismo -del que procederemos a abrir los sobres- los 26 locales, los 23 a los que hacíamos referencia recién, esto es en lo que va del año con perspectivas de invertir muchísimo más. Hemos abierto sobres para la reconstrucción de pavimento urbano que son 170 cuadras y por un monto total de $ 112 millones, y así seguimos sumando actividad pública como para fortalecer la situación de los sunchalenses."En particular este acto tiene un aporte no reintegrable del Ministerio de la Producción de $ 2.816.770 para ser invertidos en infraestructura en nuestra área industrial, a esto se sumará una inversión del Municipio, complementaria de aproximadamente $ 300.000 y los más de 8 millones que viene de un fondo FoProPi -crédito y subsidio de nuestro Gobierno Provincial-, en particular este dinero viene para ser aportado para obras que tienen que ver con pavimento, 2.500 m2 de pavimento de hormigón; acequias 120 metros lineales y 340 metros de tejido para reponer y 250 m. de tejido perimetral.Concluyó señalando que "celebramos acciones como esta por las razones que exponía y en particular aprovechamos la presencia de Gisela para agradecer al gobierno de la Nación para acompañar a esta comunidad".La legisladora nacional sentenció que "para nosotros siempre es una alegría estar acá en Sunchales pudiendo hacer realidad la mejora de la calidad de vida de la gente, en este caso de quienes están en el parque industrial, que seguramente son aquellos que se animan a invertir su capital a generar trabajo, ante nuevas situaciones que la ciudad necesita para crecer, es un desafío todo el trabajo que tiene el gobierno nacional con nuestras Pymes, desarrollo de los parques industriales como un lugar protagónico del área industrial de una localidad, donde podemos tener la mejor calidad de servicios y podemos estar acompañando ese desarrollo."Para mí es una alegría, será una alegría venir con la obra finalizada y poder acompañar porque estos procesos en el Ministerio de la Producción no se acaban en esta licitación, sino que todo lo contrario, son programas que siempre pueden generar nuevas acciones, nuevos desarrollos y nuevos subsidios del Estado nacional para que las industrias crezcan".Finalmente invitó a todas las Pymes que no se han inscripto dentro de lo que es la Ley Pyme que lo hagan, es un trámite online en el Ministerio de la Producción.