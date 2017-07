Presentación oficial y búsqueda de apoyos

Hoy, a las 11:30 hs en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe (Junín 2457), se hará la presentación de la propuesta de Santa Fe para el pago de Nación de la Deuda de Coparticipación. Se estima que, de los 25.000 millones de pesos originales, la suma actualizada con intereses debería rondar los 50.000 millones de pesos. La oferta que se le elevará a la Nación, implica que un tercio del total se pague en cuotas consecutivas hasta diciembre de 2019, mientras que el resto se pague a través de títulos públicos que puedan cotizarse en el mercado. Como el total de la suma es coparticipable, el 13,4% irá a los Municipios y Comunas de toda la Provincia.En ese marco, el ministro de Gobierno Pablo Farías adelantó en una conferencia de prensa que "se la vamos a presentar a todos los referentes políticos de la provincia para que nos acompañen. Queremos que sea una propuesta de toda la provincia y no de un gobierno", enfatizó Farías, quien anticipó que "la idea es que un tercio se pague en efectivo y el resto con una emisión de títulos públicos"."Esto no tiene que ver con las elecciones", aclaró Farías para despejar toda sospecha de especulación política, y agregó: "Hace un año y medio que estamos esperando con una sentencia firme de la Corte Suprema. Si no tenemos respuesta tendremos que ir a la Justicia para que ellos determinen la forma de pago. No creemos que este sea el mejor camino".CASTELLANO APOYA CON CONDICIONESEl intendente Luis Castellano indicó que acompañará el reclamo a la Nación: "siempre lo hemos hecho, porque además ahí hay dinero que le corresponde a la ciudad de Rafaela", expresó. No obstante, sostuvo "la necesidad de poner condiciones al acompañamiento, porque así como se le reclama federalismo al Gobierno Nacional, también yo le quiero reclamar federalismo al gobierno de la provincia, en el reparto de los recursos provinciales". Y pidió por mayor cantidad de policías para la Unidad V de Policía y que el Plan Abre llegue al Interior. "Nosotros queremos estar sentados en la mesa de discusión porque es dinero de los rafaelinos y queremos participar en la mesa de decisiones", adelantó.