Gudiño en San Lorenzo

La espera terminó y este martes finalmente se producirá el arribo de Gabriel Gudiño a San Lorenzo. Al mediocampista, goleador de Atlético de Rafaela en el último torneo de Primera y una de las revelaciones, lo esperan hoy en el ‘Cuervo’ para terminar de arreglar su contrato, realizar la revisión médica y si todo va encaminado, firmar su vínculo (el miércoles) y comenzar así con la pretemporada en su nuevo club.Según versiones extraoficiales el pase del mediocampista ofensivo de 25 años se habría realizado en un millón setecientos mil dólares.El Ciclón comienza su puesta a punto en la Ciudad Deportiva en la jornada de hoy. Su primer encuentro será el 10 de agosto ante Emelec, por el pase a cuartos de final de la Libertadores.Si bien todavía no fue oficializado es prácticamente un hecho que Teodoro Paredes no regresará a Atlético de Rafaela. El paraguayo, que estuvo a préstamo en la ‘Crema’ la pasada temporada regresó a su club, Cerro Porteño, y si bien todo hacía suponer que se iba a renovar el préstamo, en los últimos días el propio jugador manifestó sus intenciones de quedarse a pelear por un lugar en la institución paraguaya.El ex arquero de Atlético de Rafaela podría sumarse a Godoy Cruz en las próximas horas. El mendocino tiene ganas de jugar en el "Tomba" y el DT Mauricio Larriera le dio el visto bueno. Hoyos nació en Guaymallén y jugó en Newell's, San Martín de Tucumán, Instituto y la 'Crema'. Integró el plantel sub 20, de Batista, en el cuadrangular realizado en 2008 en Asunción. Fue titular en la derrota 2 a 0 ante Colombia. Lo que estaría demorando su llegada a Godoy Cruz sería el interés de Llop, en llevárselo a Newell's.