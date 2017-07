El Papa llamó a un recolector

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El papa Francisco llamó por teléfono a un recolector de residuos argentino que perdió las piernas en un accidente mientras realizaba su trabajo, episodio por el cual el legislador porteño de Unidad Porteña Gustavo Vera y el sindicato de Camioneros reclaman que se declare el 22 de marzo como el "Día del recolector de residuos".El Santo Padre se comunicó con el trabajador accidentado Maximiliano Acuña a raíz de un pedido de Vera, quien tiene una estrecha relación con el Papa y este lunes, junto al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó un acto en la Legislatura porteña para presentar un proyecto destinado a que se declare el "Día del recolector de residuos" cada 22 de marzo."Le pregunté si estaba en Argentina, porque pensé que estaba acá, y ahí el Papa me dijo que no, que estaba en Roma, en Italia, y que tenía que ir yo, él iba a venir para acá para conocernos y charlar personalmente", relató Acuña durante el acto-homenaje en la Legislatura.El trabajador recordó además que al atender el teléfono el Sumo Pontífice le dijo: "Soy el papa Francisco, me mandó una carta un compañero (en alusión a Vera), me emocionó y me llegó mucho la fuerza que tenés. Siempre para adelante, que sos un ejemplo".En el correo electrónico que le había enviado al Papa, Vera le había avisado que este lunes iba a encabezar "un acto con 1.500 camioneros en la Legislatura para presentar el proyecto de ley que declara el Día del Recolector de residuos, en homenaje al joven de 33 años que el pasado 22 de marzo cuando estaba recolectando la basura en Juan B. Justo casi esquina Vera (Villa Crespo) fue embestido por un auto a 130 kilómetros por hora y perdió sus dos piernas"."El pronóstico de los médicos era el peor: en el mejor de los casos quedaba en estado vegetativo o con serios daños neuronales y en el peor de los casos era el final. Pero al tercer día, Maximiliano salió del coma y al quinto día ya estaba en sala normal. A las pocas semanas ya estaba en la casa junto con sus cinco hijos", comentó el legislador en la misiva dirigida a Jorge Bergoglio.Luego de interiorizarse sobre el caso mediante esa carta, el Papa tomó la decisión de llamar a Acuña y sorprenderlo con un mensaje repleto de palabras de aliento tras la traumática situación que le tocó vivir.