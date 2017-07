River Plate regresó ayer a los entrenamientos con la llamativa ausencia de Arturo Mina, quien dijo no estar avisado de que tenía que presentarse en el predio que la institución tiene en Ezeiza. Luego de doce días de vacaciones después del triunfo 2 a 0 frente a Guaraní en Paraguay, los jugadores de River volvieron al trabajo de cara al partido de vuelta por los octavos de final de la Libertadores, el 8 de agosto.En el predio de Ezeiza, estuvieron Ignacio Scocco, Javier Pinola, quienes fueron titulares por la Copa, y Germán Lux y Enzo Pérez, que no participaron de esa llave por haber cerrado recién su incorporación.Entre las caras nuevas estuvieron Alexander Barboza (ex Atlético de Rafaela), quien regresó de su préstamo en Defensa y Justicia, y continuará en la institución salvo que aparezca una oferta de Europa, y Nicolás Bertolo.