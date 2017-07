Pullaro destacó el accionar de policía

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el accionar de un efectivo policial que el pasado fin de semana enfrentó a un delincuente y lo mató. "Destacamos el accionar del policía, que viajaba en el colectivo y en ese momento estaba de franco. Ejemplos como este son los que queremos que se repliquen en la provincia de Santa Fe".Sin embargo, Pullaro aclaró: "No deseamos que terminen como terminó este pero el policía actuó correctamente, como manda el reglamento y como debe actuar un buen policía cuando ve un hecho delictivo. Dio la voz de alto, y ante el riesgo inminente que el ladrón pudiese poner en riesgo la vida de los demás actuó como debe actuar", publicó La Capital de Rosario.El ministro, agregó que "muchos hechos tuvimos los últimos tiempos, de policías que se enfrentaron con ladrones, y cuando la policía actúa correctamente cuenta con todo nuestro respaldo".El hecho se produjo el pasado viernes cuando dos hombres intentaron asaltar a bordo de un colectivo de línea. Uno amenazó al chofer del vehículo con un arma en la cabeza mientras otro intentaba sacarle las pertenencias a los pasajeros. En ese momento, un policía que se encontraba en la parte trasera del coche dio aviso de su presencia y se produjo un intercambio de disparos.El delincuente abatido fue identificado como Cristian E. (20 años), quien tenía antecedentes penales. En tanto, el otro maleante se encuentra prófugo y es buscado intensamente por la policía.El conductor del transporte manifestó que "uno me tenía a mí tratando de sacarme las cosas y el otro intentaba robar al pasaje. Por los nervios, no sé bien qué pasó. Me pedía mi celular y no lo tenía, en eso que le estaba dando la billetera se escucha «policía, policía» y se escucharon disparos".También relató que los ladrones salieron corriendo y el agente detrás de ellos, se produjo un tiroteo y una bala impactó en uno de los maleantes.