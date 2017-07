Con el "método UNRaf", buscan otro predio para nueva escuela en el sur

Sin lugar a dudas, el hecho de que la Universidad Nacional de Rafaela haya conseguido un predio para que pueda construir su campus es un hecho de suma relevancia para la ciudad. Pero, el método a partir del cual se lo consiguió: un acuerdo entre el Estado y privados, sin erogar ni expropiar dinero, es mucho más relevante. Es que de esta forma, se abre una nueva posibilidad de que el Municipio pueda conseguir terrenos, que son sumamente escasos en la ciudad.Una demostración de ello es el pedido que recibió el Municipio para que la Universidad Nacional del Litoral pueda conseguir un terreno para que también tenga su campus. Un reclamo que no parece tener muchas chances de prosperar, al menos, en lo inmediato, dado que el reclamo fue que participe del Consejo Universitario de Rafaela (CUR).En este marco, se conoció la semana pasada, que se está buscando conseguir un nuevo predio para la escuela que se proyectó para el sur de la ciudad.Así lo anticipó Marina Nizzo, Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Rafaela, en declaraciones a "Algo dirán". "En este momento, estamos trabajando para la escuela en el sur. Tenemos un terreno disponible, pero nos queda muy metido dentro del barrio. Con el mismo urbanizador, estamos en estos momentos negociando, aunque tenemos un preacuerdo", comentó.La novedad ya fue transmitida por el intendente Luis Castellano el pasado 22 de mayo, cuando se realizó un encuentro con el Gabinete Provincial (el día de la fallida visita de Lisfchitz, por enterarse que debía operarse el tendón de Aquiles). Vale recordar que se está trabajando también para una escuela en el norte de la ciudad -en el barrio Mora-, pero, en este caso, la situación es más sencilla, porque el terreno ya le pertenece al Municipio."Va a ser muy similar -a lo de la UNRaf- pero va a ser más chico, porque es menor el terreno que resta por urbanizar a este sector. Pero, también es para garantizar una etapabilidad a futuro de su urbanización. Aquí también estamos captando plusvalía y condicionándolo en una urbanización", indicó Nizzo."Son cosas muy buenas, que no alteran el desarrollo de la ciudad. Al contrario, es una manera de encontrar alternativas porque hay que comprender que parte de un Código Civil en donde la propiedad privada de la tierra es muy fuerte y es la génesis de todo este tema. En otros países no es así. Entonces, al estar casi en exclusividad en manos de un privado, nos genera conflictos a la hora de pedir cesiones de suelos, de generar equipamientos, viviendas sociales. Que estos convenios empiecen a despertar esta realidad, me parece muy bueno para que la ciudad comience a comprender esta captación de plusvalía o rentas diferenciales que van a permitir proveer a la comunidad cuestiones de interés general", destacó la funcionaria.LA ESCUELALa idea de instalar una escuela en ese sector de la ciudad comenzó hace ya tres años. A finales de julio de 2014, el intendente Luis Castellano le entregó a la Ministra de Educación Claudia Balagué una carpeta con el pedido y proyecto de construcción de una nueva escuela multinivel. El lugar elegido para el emplazamiento de este nuevo centro educativo integral responde a la necesidad de acercar la escuela a las numerosas familias jóvenes que se han radicado en dicho sector, en virtud de las diversas urbanizaciones y emprendimientos inmobiliarios promovidos en los últimos años.A partir de un cálculo prospectivo que tiene en cuenta el crecimiento demográfico esperable en la zona para los próximos años, se podría estimar una matrícula aproximada de 3.500 estudiantes sumando todos los niveles.En septiembre del año pasado se supo que el terreno elegido estaba ubicado al sur del Bosque Besaccia, de frente a Bv. Yrigoyen, en las inmediaciones de la Avenida Intendente Muriel, en lo que se denomina Loteo Boidi. Ahora, habrá que ver si las negociaciones prosperan, cuál sería la nueva ubicación de la escuela.