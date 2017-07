Masiva votación contra Maduro y su Constituyente en Venezuela

CARACAS, 17 (AFP-NA). - Cientos de miles de opositores venezolanos votaron este domingo en un plebiscito simbólico para mostrar su rechazo al presidente Nicolás Maduro y su Asamblea Constituyente, redoblando la presión por un cambio de gobierno tras casi cuatro meses de violentas protestas. Mientras la votación se desarrollaba con relativa calma, un ataque a un lugar donde se concentraban votantes en el barrio de Catia, al oeste de la capital, terminó con una mujer muerta y tres heridos. Xiomara Escot falleció producto de disparos de bala realizados por al menos cuatro hombres desde motocicletas y que según las denuncias se trataría de colectivos chavistas.Los votantes, muchos vestidos de blanco o con prendas con los colores de la bandera nacional, acuden de forma fluida a las urnas instaladas por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en toda Venezuela, en algunos sectores con largas filas.Incluso el líder de la oposición, Leopoldo López, quien recientemente fue trasladado de la prisión a su casa donde continúa en prisión domiciliaria, instó a los venezolanos a votar y hacer algo que él no podía (acompañó el pedido con una foto de su pierna con la pulsera electrónica que le impide salir de su vivienda).Venezuela vive una fuerte convulsión con protestas que dejan 95 muertos desde el 1 de abril, y una de las peores crisis económicas de su historia, que asfixia a la población con una severa escasez e inflación de tres dígitos. Sin el aval del poder electoral, el plebiscito no es vinculante, pero la oposición confía en hacer palpable el rechazo a la Constituyente, del 70% según la encuestadora Datanálisis, para obligar al gobierno a dar marcha atrás.No obstante, Maduro afirma que la Constituyente es el "único camino" hacia la paz y la recuperación económica, por lo que sostiene que nada impedirá la elección, el 30 de julio, de los 545 asambleístas. Organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al gobierno, otros cientos de miles de seguidores del gobierno participan este domingo en un simulacro para esa elección."UN ANTES Y UN DESPUES"La MUD consulta a los venezolanos si rechazan la Constituyente, si apoyan unas elecciones y la renovación de los poderes públicos, y si quieren exigirle a la Fuerza Armada -principal sostén de Maduro- que respete la Carta Magna. "Esta jornada marcará un antes y un después. Estamos haciendo historia. Vamos a demostrar al mundo entero y a quienes tienen el poder que el pueblo es el dueño de su destino", dijo Julio Borges, jefe del Parlamento de mayoría opositora.La oposición acusa a Maduro de llevar al país a la bancarrota y a una "dictadura" que busca consolidarse y perpetuarse con la Constituyente, mientras que el presidente dice que sus adversarios promueven la violencia para derrocarlo con ayuda de Estados Unidos.Respaldado por los poderes electoral, judicial y militar, Maduro da por hecho que tendrá de su lado a partir de agosto una Constituyente que regirá al país como un "suprapoder" por tiempo indefinido, con facultad hasta para anular al Parlamento. Su proyecto causó una fractura del chavismo, encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, quien no acudió al plebiscito aunque sí su esposo y diputado chavista Germán Ferrer y otros disidentes."SHOW" O "REBELDIA"La consulta es apoyada por parte de la sociedad civil, la Iglesia católica, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina y Europa. Buscando darle credibilidad, la oposición nombró garantes a cinco rectores de universidades y cuenta como observadores con los expresidentes Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Jorge Quiroga (Bolivia)."Maduro tiene que entender que ya nadie le quiere", aseguró Fox. Pastrana dijo esperar que el presidente "entienda el mensaje: los venezolanos no quieren Constituyente". El gobierno ve el plebiscito como una "consulta interna" de la MUD o un acto más de protesta, y cuestiona que la MUD vaya a quemar los cuadernos electorales argumentando que busca evitar represalias contra los votantes.Suavizando el tono, Maduro llamó a una jornada "en paz": "Es un show internacional (...) háganlo, pero en paz. Sólo pido respeto, pacíficamente, sin ningún incidente", dijo el sábado.Definido como un "acto de rebeldía", la oposición afirma que tras el plebiscito se activará el lunes la "hora cero", la fase decisiva de las protestas, sin descartar una huelga general.