Ganaron Quilmes, Ferro y Sportivo

En la fría tarde de ayer se completó ladel torneode lade. En barrio Italia, Argentino Quilmes derrotó a Brown de San Vicente por 3 a 1 gracias a los goles de Díaz (penal), Muriel y Salas. El empate parcial lo anotó Flores, también de penal. En Reserva ganó la visita por 1 a 0.Dos que ganaron ayer y lo hicieron en condición de visitante fueron Ferrocarril del Estado y Sportivo Norte.Los de barrio Los Nogales vencieron 2-0 a 9 de Julio en el estadio Germán Soltermam con tantos de Pablo Santillán y Franco Abona. En Reserva también fue victoria de la visita pero por 2 a 1.El ‘Negro’ le ganó al ‘Depor’ 3 a 0 con tantos de Alejandro Rabellino, Lucas Suárez y Juan Senn. En Reserva ganó Ramona por 1-0.Vale recordar que en los otros juegos de este primer capítulo se habían dado los siguientes marcadores finales: Libertad 2 – Atlético de Rafaela 3, Argentino de Humberto 1 – Unión 1, Peñarol 2 – Ben Hur 1, La Hidráulica 0 – Florida de Clucellas 2.Ben Hur vs. Ferrocarril del Estado, Brown de San Vicente vs. 9 de Julio, Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes, Peñarol vs. Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto, Atlético de Rafaela vs. La Hidráulica, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad de Sunchales.Sportivo Norte 3, puntos; Arg. Quilmes 3; Atlético de Rafaela 3; Ferrocarril del Estado 3; Florida de Clucellas 3; Peñarol 3; Unión 1; Humberto 1; Libertad 0; Ben Hur 0; 9 de Julio 0; Brown 0; La Hidráulica 0; Ramona 0.