Un vecino de 41 años murió por el intenso frío

En la mañana de la víspera, en la Seccional 13ª de nuestra ciudad se recibió un llamado telefónico alertando sobre una persona muerta. El deceso -que sería luego calificado como muerte natural- habría sido por hipotermia (exposición prolongada al frío).La información adelantada por LA OPINION en su edición digital, decía que en horario temprano, en la mañana de ayer, en una vivienda precaria sita en cercanías del cruce del bulevar Lehmann y calle Jaime Ferré, fue encontrado sin vida Rubén Oscar Suárez, de 41 años.La defunción se da en el marco de una intensa ola de frío polar que cubre gran parte del país y del cual Rafaela no es la excepción, ya que a las 6 de la mañana del domingo se registraba una temperatura de 5 grados en la ciudad, mientras que la sensación térmica era de 0.8 grados.Fuentes seguras consultadas aseguraron a este medio que el deceso ya fue calificado como "muerte natural", y que responde a un caso de hipotermia. Como sucede en los casos de “muerte natural” no se inicia una investigación fiscal, sino que el certificado médico de la médica forense policial ya da por cerrado el caso.En primera instancia no se había conocido la identidad del difunto, hasta que familiares tomaron contacto con la Policía averiguando el paradero del mismo.Dos hechos contra la propiedad terminaron con sujetos arrestados por la policía en las ciudades de Sunchales y Frontera. En este último caso un vecino armado con una escopeta retuvo a uno de los ladrones que quiso robarle.Personal policial de la Comisaría 6ª de Frontera, fue alertado de un ilícito acaecido en una vivienda de calle 3 de esa ciudad, donde se apersonaron dos sujetos en una motocicleta, y tras amenazas, quisieron sustraer una motocicleta que se encontraba dentro del patio de la vivienda, pudiendo el damnificado retener a uno de los ladrones, en tanto que el restante malhechor se dio a la fuga dejando abandonada la motocicleta en la que circulaban. Se procedió a la aprehensión de dicho sujeto de 19 años y al secuestro del motovehículo utilizado por el mismo, siendo todo trasladado a sede policial de la Comisaría 6ª.Por otra parte, en Sunchales, efectivos del GAT arrestaron a un joven de 18 años que intentó robarle un teléfono celular a una joven.