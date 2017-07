Santa Fe, campeón U17

Adiós a la mufa. Se cortó la maldición. Tras tres subcampeonatos, la selección femenina Sub 17 de Santa Fe se consagró campeona en el Campeonato Argentino de la categoría que culminó ayer en Trelew. El elenco que conduce Daniela Oldani con la colaboración de Rubén Scaltriti se impuso a Mendoza por 68 a 52 y ahora posee las coronas de Sub 14 y Sub 17. Santa Fe tomó rápidamente el control del duelo ante las mendocinas, con parcial de 21 a 12 en el cuarto inicial y luego supo mantener e incluso estirar la distancia con inteligencia. La benhurense Laila Raviolo anotó 19 puntos, en tanto que Dalma Piri hizo 16, María Victoria Fux 14, Chiara de Virgilio 11 y la rafaelina Candela Gentinetta, otra de las jugadoras de la BH, 8. Además estuvieron Valentina González, Brisa Pistochini, Agustina Linari, Camila Ricci, Lucía Operto, la restante representante del Lobo rafaelino, Valentina Fernández y Lucila Cragnolino. Las chicas santafesinas se coronaron invictas tras imponerse en la fase de grupos a Chubut, Santa Cruz y San Luis, mientras que en cuartos de final doblegó a Chaco y en seminales venció a Entre Ríos.En tanto, Libertad de Sunchales superó a El Tala por 72 a 56 en el duelo de cierre del cuadrangular final de la Liga Formativa U19 de Santa Fe y se quedó con el título de la provincia.