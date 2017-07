Primera B: se define todo en la última

En la tarde de ayer se disputó la sexta y penúltima fecha de la segunda rueda de la Primera B liguista. Por el lado de la Zona Norte, el Deportivo Aldao, que perdió 2-1 con Ataliva, sigue siendo el líder con 12 puntos pero a uno quedó Tacural que ganó. En la Zona Sur, Zenón Pereyra y Atlético María Juana lideran con 11. Ayer ambos empataron sus compromisos. A un punto quedó Talleres, que también igualó.Indep. San Cristóbal 0 vs. Moreno 1 (1-0), Dep. Aldao 1 vs. Indep. Ataliva 2 (4-0), Sp. Roca 2 vs. Tiro Federal 0 (3-1), Dep. Tacural 2 vs. Unidad Sancristobalense 1 (1-0).U. Sancristobalense vs. Ind. San Cristóbal, Tiro Federal vs. Tacural, Ind. Ataliva vs. Roca, Moreno vs. Aldao.Talleres 2 vs. Arg. Vila 2 (1-2), Bochazo 2 vs. Zenón Pereyra 2 (5-1), Dep. Josefina 1 vs. Sp. Santa Clara 1 (0-0), San Martín 1 vs. Atl. María Juana 2 (1-0).Atlético (MJ) vs. Talleres (MJ), Santa Clara vs. San Martín, Zenón Pereyra vs. Dep. Josefina, Arg. Vila vs. Bochazo.La cuarta del Clausura. Libertad EC 1 vs. Dep. Bella Italia 0 (1-0), Juv. Unida 0 vs. San Isidro 0 (2-0), Belgrano 3 vs. Atl. Esmeralda 1 (2-0), Sp. Aureliense 2 vs. Dep. Susana 1 (3-1).Belgrano 9, puntos; Libertad EC 9; Juventud Unida 7; San Isidro 5; Dep. Susana 4; Atl. Esmeralda 4; Dep. Bella Italia 4; Sp. Aureliense 3Entre ( ) los resultados de Reserva.