Sigue intensa búsqueda de la joven Rosalía Jara

La búsqueda de la joven Rosalía Jara se ha extendido durante cientos de kilómetros a la redonda de la localidad de Fortín Olmos, en el Departamanto Vera del norte provincial.Los pesquisas de la policía santafesina utilizan todos los medios disponibles para hallar algún rastro o pistas que lleven a dar con el paradero de la mujer de 18 años, desaparecida hace 17 días y que concita el interés de los medios nacionales de comunicación.En las últimas horas, la Jefatura de la Unidad Regional XIX del departamento Vera solicitó la colaboración de los canes de rescate de los Bomberos Zapadores, como así también de efectivos de la Guardia Rural Los Pumas y de la Policía de Investigaciones, informó oficialmente la Jefatura de Policía de Santa Fe.A esta búsqueda por distintas cañadas, bañados y montes con extensísimos campos por recorrer solo a pie o a caballo, por lo complicado del terreno, se sumó un dron y un helicóptero para llevar adelante un reconocimiento aéreo en zonas de difícil acceso por las abundantes precipitaciones que se originaron en los últimos días.Por estas horas, las fuerzas policiales con la intervención del Fiscal competente en la causa no descartan ninguna hipótesis sobre el paradero de la joven.A Rosalía Jara de 18 años, se la vio por última vez el 1 de julio por la noche, en una garita sobre la ruta 83S, que une Fortín Olmos con Vera y otros pueblos aledaños. Según cuentan los testigos, la joven salió a las 22:30 de un bar, caminó un par de cuadras hasta la garita y luego subió a un automóvil de color blanco. Desde entonces, no se supo nada más de ella.Su mamá realizó la denuncia en la Subcomisaría de Fortín Olmos, con estos datos y se inició el gran operativo de búsqueda con distintas fuerzas, incluida la PDI y Bomberos.Según informó el portal Reconquista.com.ar, el docente Juan Valdez, de 37 años, mantenía una relación extramatrimonial con Rosalía, algo que el hombre admitió en Tribunales, pero hay algunos aspectos de su declaración que no cierran a los investigadores.Valdez negó tener algo que ver con la desaparición de la joven, pero son varios los que lo apuntan como responsable porque su relación con Rosalía se estaba saliendo de los carriles y ella le habría exigido ayuda económica para poder afrontar su situación vulnerable.Luego de “abrirle” el teléfono que fue secuestrado, se armaron varios operativos de búsqueda en la zona rural para dar con Rosalía y esta sería la clave que deja al hombre tras las rejas, ya que se encontraron con una información clave: de acuerdo a su GPS estuvo en un monte a las 2:30 de la madrugada.