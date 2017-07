Santa Fe, finalista en U17

Tras ganar invicta la fase de grupos, venció anoche en semifinales a Entre Ríos por 59 a 47, con 18 de Candela Gentinetta y 11 de Laila Raviolo, quien además obtuvo 27 recobres. Este domingo jugará por el título argentino ante el ganador de Febamba vs. Mendoza.

El seleccionado santafesino femenino Sub 17 logró anoche otra gran victoria en el Campeonato Argentino que se está disputando en Trelew, al vencer en una de las semifinales a Entre Ríos en el estadio Atilio Viglione por 59 a 47 y así buscar este domingo el título nacional en la categoría.La rafaelina Candela Gentinetta, una de las tres integrantes del plantel provincial que forman parte de Ben Hur, fue la gran figura de nuestro combinado con 18 puntos y 13 rebotes, bien acompañada por Laila Raviolo, otra de las jugadoras de la BH, quien aportó 11 puntos y ¡27! recobres de balón, mientras que Lucía Operto, la restante representante del Lobo, no pudo convertir en los 2’ que estuvo en cancha. Por el lado de las entrerrianas se destacaron Suárez, con 22, y Wolf, con 14.Santa Fe tomó rápida ventaja en el inicio y se erigió en dominador del juego para quedarse con el primer cuarto por 16 a 6, mientras que ya en el segundo segmento mejoró el elenco entrerriano, pero no pudo evitar que las santafesinas siguieran al frente en el marcador. A pura zona, Entre Ríos empezó a acortar diferencias y forzó un final realmente cerrado en el que puso a prueba el carácter de las santafesinas, que tuvieron personalidad para aguantar la reacción con juego y garra.Cabe señalar que el equipo que conduce Daniela Oldani le había ganado el viernes de manera contudente a Chaco por 100 a 38 con 17 de Agustina Linari, 15 de Raviolo y 14 de Valentina Gónzalez para ganar su grupo con autoridad. Ahora, las santafesinas buscarán este domingo, desde las 16, la consagración con el vencedor del otro cruce semifinal, el que disputaban al cierre de nuestra edición Febamba ante Mendoza.