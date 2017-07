Policía mató a una menor en un hotel y se suicidó

RESISTENCIA, 16 (NA). - Un agente de la Policía de la Ciudad sedujo a una menor de 13 años por la red social Facebook, la citó en un hotel de la ciudad chaqueña de Resistencia, la asesinó, y luego se suicidó.El efectivo identificado como Orlando Adrián Sánchez, de 30 años, fue encontrado muerto junto al cuerpo de la chica, por un empleado del hotel ubicado en Santa María de Oro y Moreno, de la capital provincial.Según publicó el Diario Norte, el empleado del hotel en el que estaban alojados, ingresó a la habitación este viernes por la mañana, luego que estos no respondieran al llamado ya que tenía que avisarles que debían dejar la habitación.El efectivo que ahora se desempeñaba en la Policía de la Ciudad, antes había sido agente en la Federal y según las fuentes, tenía domicilio en Formosa.La madre de la menor asesinada de un disparo en la cabeza, hizo la denuncia el pasado jueves por la tarde, al ver que su hija no regresaba a la casa, ya que le había dicho que iba a participar de un encuentro en un templo evangélico.Según se pudo determinar, la joven habría sido contactada por Facebook hace un tiempo por Sánchez, quien la invitó al hotel en el que aparecieron muertos.El efectivo con la menor ingresaron el jueves por la noche al hotel y a las 10:00 de este viernes tenían que abandonar la habitación y ahí fue cuando el empleado del lugar los encontró sin vida tirados arriba de la misma cama.El arma con la que el policía habría asesinado a la menor y luego se quitó la vida fue encontrada al lado de la cama.La causa es investigada por la fiscal Carmen Beatriz Scarpín quien además de estar a cargo del femicidio y suicidio, averigua cómo fue que se permitió hospedar a la víctima en el hotel, siendo menor de edad y sin tener documentos.Aún no consta en el expediente, si la víctima fue abusada sexualmente, o si presentaba signos de defensa, al querer evitar la agresión sexual del policía, por lo que la fiscal espera los resultados de la autopsia y de otras pericias que se realizaron para poder determinar la secuencia criminal.