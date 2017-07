Buena victoria de CRAR vs Provincial en Rosario

(Especial para La Opinión). - La imagen del resultado final es lo que importa, más allá de haber sufrido más de la cuenta. Elremontó un partido en el cual estaba 13-0 abajo, tuvo que sufrir sobre el cierre mismo y lo terminó ganando. Volvió a festejar luego de la caída, la primera en el TRL, de la fecha pasada ante Rowing.en uno de los encuentros disputados en la tarde de ayer, correspondientes a la cuarta fecha de laEl conjunto dirigido por Cristian Martino y Leonardo Crosetti apoyó tres tries por intermedio de Nicolás Gutiérrez y Gastón Epelbaum (2), mientras que Pablo Villar aportó dos penales y una conversión. Ignacio Pfaffen también sumó una conversión para sellar la victoria del ‘Verde’ como visitante.El próximo sábado CRAR estará recibiendo a Cha Roga de Santo Tomé en uno de los juegos correspondientes a la quinta fecha.Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Juan Manuel Barreiro y Franco Davicino; Ignacio Minetti, Juan Manuel Imvinkelried y Mariano Ferrero (cap.); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Juan Manuel Salari; Ignacio Pfaffen, José María Williner y Ricardo Brown; Juan Nicolás Imvinkelried.43m Juan Pablo Imvinkelried x Barreiro, Gastón Epelbaum x Minetti, 50m Lautaro Trossero x J.M. Salari y 60m Guillermo Zbrun x Espíndola.Provincial 20 vs CRaR 25, Rowing 27 vs La Salle 5, Cha Roga 13 vs Pampas 10, Logaritmo 20 vs Caranchos 20Círculo Rafaelino vs. Cha Roga, Los Caranchos vs. Paraná Rowing, La Salle vs. Provincial, Los Pampas de Rufino vs. Logaritmo.Paraná Rowing 18 puntos; Los Caranchos 15;Provincial 11; Logaritmo 9; La Salle 6; Cha Roga 5; Los Pampas 1.Universitario (SF) 6 vs Tilcara 11, CRAI 14 vs Jockey 17, Universitario (R) 29 vs Santa Fe Rugby Club 40, Gimnasia y Esgrima 65 vs Old Resian 12, Duendes 34 vs Estudiantes 21Duendes vs. Universitario (SF), Santa Fe Rugby Club vs. Tilcara Rugby Club, Estudiantes de Paraná vs. CRAI, Jockey Club Rosario vs. Gimnasia y Esgrima, Old Resian Club vs. Universitario (R).Gimnasia y Esgrima 19, puntos; CRAI 15; Jockey 14; Duendes 14; Estudiantes 13; Tilcara 9; Santa Fe Rugby Club 7; Universitario (SF) 5; Universitario (R) 4; Old Resian Club 1.