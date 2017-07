El Festival con localidades agotadas

Unas 120 personas, para la totalidad de butacas habilitadas, disfrutaron durante casi una hora del espectáculo musical y teatral de Los Carlinga, basado en las tragedias y comedias de William Shakespeare.La noche del viernes (por momentos con amenaza de llovizna) no pudo ser más adecuada. Si hasta se montó un gazebo en el ingreso, demostrando que la organización estuvo en todos los detalles.Previamente esta corresponsalía dialogó con el sonidista y el asistente Pablo Mora y Gustavo Tank de la Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini.Es muy poco lo que hubo que adaptar para la puesta en escena, dijeron.Es que la entidad posee todo lo que una sala puede pretender... acústica excelente, sonido e iluminación adecuados, prácticamente no necesitó amplificarse la obra musical por las características propias del local.Todo paso muy rápido, por lo ameno y llevadero de la obra representada por estos jóvenes llegados de Capital Federal, donde actúan, cantan y ejecutan diversos instrumentos con un humor muy particular.Dialogamos con ellos y además de repasar su actuación quedaron maravillados con un pueblo que no conocían y donde fueron muy bien atendidos.También entrevistamos a los propietarios del emblemático kioscoCarlitos, Raquel Bianciotti y Carlos Sacco, que desde 1959 y frente a laplaza son los encargados de vender las localidades de todo espectáculode relevancia que se puso en escena en la localidad.Con esta nueva edición del festival de teatro, recuperamos la historia, ponemos en valor nuestras instituciones y nos mostramos tal cual somos.