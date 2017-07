En el tercer grupo de Liga Rafaelina, la, se disputará este domingo la cuarta fecha del torneo Clausura. Hasta aquí, viene todo más que parejo y son tres los que mandan. Juventud Unida de Villa San José estará recibiendo a San Isidro de Egusquiza, mientras que Belgrano de San Antonio hará lo propio con Atlético Esmeralda. El otro puntero, Libertad de Estación Clucellas, será local del Deportivo Bella Italia. Fecha más que vibrante en la zona.El programa de cotejos con los partidos de primera comenzando a las 16 hs: Sp. Libertad EC vs. Dep. Bella Italia (Sebastián Garetto), Juv. Unida vs. San Isidro (Franco Ceballos), Belgrano vs. Atl. Esmeralda (Darío Suárez), Sp. Aureliense vs. Dep. Susana (Raúl Cejas).LasJuventud Unida 6 puntos; Belgrano de San Antonio 6; Libertad Estación Clucellas 6; Dep. Susana 4; Atlético Esmeralda 4; San Isidro de Egusquiza 4; Dep. Bella Italia 4; Sp. Aureliense 0.