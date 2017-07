La sexta de la segunda rueda

Este domingo el torneo de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol pondrá en disputa su sexto capítulo, de la segunda fase. El líder de la Zona Norte, el Deportivo Aldao estará recibiendo a Independiente de Ataliva, mientras que Unidad Sancristobalense, escolta, irá a la casa del Deportivo Tacural.Por el lado de la Zona Sur, el puntero es Zenón Pereyra, que hoy estará visitando a Bochófilo Bochazo en San Vicente. El escolta, Talleres de María Juana recibirá la visita de Argentino Vila.Los juegos de Primera comenzarán a las 15:30 hs y a las14:00 hs lo harán las Reservas:Indep. San Cristóbal vs. Moreno (Gisela Trucco), Dep. Aldao vs. Indep. Ataliva (José Rodríguez), Sp. Roca vs. Tiro Federal (Claudio González), Dep. Tacural vs. Unidad Sancristobalense (Sergio Romero).Talleres vs. Arg. Vila (Rodrigo Pérez), Bochazo vs. Zenón Pereyra (Angelo Trucco), Dep. Josefina vs. Sp. Santa Clara (Javier Simoncini), San Martín vs. Atl. María Juana (Raúl Rodríguez).