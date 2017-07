Muguruza, la nueva reina

La tenista española Garbiñe Muguruza se impuso este sábado a la estadounidense Venus Williams por 7-5 y 6-0 y conquistó su primer torneo de Wimbledon en la que era su segunda final. La jugadora nacida hace 23 años en Caracas logró el cuarto torneo de su carrera y segundo Grand Slam tras Roland Garros en 2016, y acabó con los sueños de Venus Williams de ganar su sexta corona en la hierba de Londres. Las dos hermanas Williams, Serena y Venus, se habían anotado siete de los diez últimos torneos de Wimbledon, uno de ellos ante Muguruza, en 2015."Es muy emocionante ganar a una jugadora a la que crecí viendo jugar", dijo Muguruza al término del partido, provocando las risas del público. "Hace dos años perdí aquí la final con Serena y me dijo que algún día quizás iba a ganarlo, y aquí estoy", añadió.Muguruza, decimoquinta del mundo, ganó el punto decisivo en una jugada revisada en video y, cuando las imágenes le dieron la razón, cayó de rodillas emocionada por la victoria ante la undécima del mundo. Se trata de la segunda jugadora española en triunfar sobre la hierba del All England Club después de Conchita Martínez, en 1994. Precisamente, Martínez que entrenó a Muguruza en este Wimbledon, se impuso entonces a Martina Navratilova, que como Venus Williams tenía 37 años.A Muguruza le costó entrar en el partido pero su buen servicio la protegió de los nervios. Sin embargo, su golpe de derecha no le funcionaba y le impedía romperle el servicio a Venus Williams, incluso en un juego en el que esta llegó a cometer tres dobles faltas. Williams llegó a disponer de dos bolas para ganar el set con 5-4, pero Muguruza las frustró tras unos largos intercambios y en ese momento el dominio se invirtió. Al siguiente juego fue la española la que aprovechó dos bolas de break y rompió el servicio. Fue el primero de nueve juegos consecutivos ganados por Muguruza, que voló hasta la gloria del triunfo y los 2,2 millones de libras (2,5 de euros, 2,9 de dólares) de premio. El rey emérito Juan Carlos I, y las ex tenistas Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Martina Navratilova y Billie Jean King, asistieron al partido.Muguruza aporta el 33º título del Grand Slam al tenis español, en una lista que encabeza Rafael Nadal (15), seguido por Manuel Santana y Arantxa Sánchez (4), Sergi Bruguera y Muguruza (2), Andrés Gimeno, Manuel Orantes, Conchita Martínez, Carlos Moyà, Juan Carlos Ferrero, Albert Costa. Cuando Venus conquistó la primera de sus 5 coronas en la hierba del All England Club, Muguruza tenía 5 años, y este sábado selló un relevo generacional aprovechando la ausencia por embarazo de la otra hermana Williams, Serena. Venus, décima cabeza de serie, presentaba, a los 37 años, un expediente riquísimo en todo tipo de torneos: ha ganado 49 títulos individuales, entre ellos 5 Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) y dos US Open (2000, 2001).Tanto Venus como Muguruza habían perdido sólo un set en el camino a la final: la estadounidense ante la china Wang Qiang, y la española ante la número uno mundial, la alemana Angelique Kerber. La final "está al 50%. Sólo una gana, Quizás hay nombres que sobre el papel son más favoritos, pero después la raqueta tiene que hablar", estimó la española, que se había medido a Venus en 4 ocasiones, ganando una, en cancha de tierra batida, y perdiendo 3, en cancha dura.